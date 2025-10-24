La desaparición de Juana Inés Morales, de 69, y Pedro Alberto Kreder, de 79 años, en la agreste geografía de Rocas Coloradas mantiene en vilo a toda la región y activa las hipótesis sobre las dificultades del terreno. En este contexto, el relato de una familia local trae al presente un antecedente que dimensiona los riesgos ocultos del área: la existencia de pozos de barro o “sumideros” que son prácticamente imperceptibles a simple vista y que pueden convertirse en una trampa mortal.

Andrea Farias, una vecina de Comodoro Rivadavia, dialogó con ADNSUR y recordó que su hijo vivió en carne propia esta experiencia. Por tal motivo, compartió su historia como una advertencia. "Ni bien salió la noticia de la pareja, fue lo primero que pensamos en la familia porque nos pasó esto. Que, por ahí, queriendo volver, al no conocer, estaba el riesgo de estos pozos. Como no se ven a simple vista, son un peligro", relató la mujer.

La experiencia a la que hace referencia ocurrió hace varios años, durante uno de los tantos campamentos que solían realizar en la zona. Su hijo, Renzo, que en ese entonces tenía unos 13 años, sufrió un accidente que pudo tener consecuencias mucho más graves.

"Se veía planito, pisó y cayó"

El grupo de amigos acampaba como de costumbre. Según cuenta la madre, una práctica habitual era hacer un "reconocimiento de terreno" para establecer puntos de referencia. "Cuando nos estábamos armando el campamento, uno de los chicos viene y nos dice que Renzo había caído como en un pozo", recordó.

Al llegar al lugar, el cuadro era impactante. Los amigos ya estaban auxiliando a Renzo, quien estaba cubierto de un barro blanco y pegajoso. "Había caído hasta los hombros. Perdió una zapatilla y casi pierde el pantalón al intentar salir. Él me cuenta que se veía como planito, venía corriendo, pisó y cayó", detalló la madre. El terreno, engañoso, no daba ninguna señal de ser inestable.

La descripción del lugar es clave para entender el peligro. "Vos lo que ves es tierra blanca y parece lisita. Por ahí como quebrada, como la tierra seca por el sol que se rompe la arcilla. No ves que es un pozo. Pareciera que es tierra firme", explicó. En esas áreas específicas, la vegetación es nula. "No hay yuyo, no hay pasto, no hay nada. Te da la sensación de que por ahí va a estar más firme y resulta que no".

Un rescate angustiante: "Parecía que la tierra lo chupaba"

La desesperación se apoderó del adolescente al verso atrapado. "Él sintió que mientras más se movía, más se hundía. Eso es lo que me dice", transmitió su madre. La textura del suelo, descrita como "un lodo blanco así como pegajoso", generaba un efecto de succión que le impedía liberarse por sus propios medios.

El rescate fue una tarea difícil y requirió del trabajo en equipo de sus amigos. "Los chicos tuvieron que hacer casi un tipo de cadena entre todos para poder sacarlo porque les costó. Es como que parecía que lo chupaba la tierra", narró. Finalmente, lograron extraerlo del pozo, embarrado pero a salva. La primera reacción fue llevada directamente al mar para que pudiera lavarse.

El episodio dejó una marca indeleble en la familia y en el grupo de amigos, modificando para siempre su forma de explorar la zona. La vivencia, aunque aterradora, se convirtió en una lección fundamental sobre la naturaleza impredecible del paisaje patagónico.

"No hay que tener miedo, hay que tener precaución"

Tras el susto, la familia no dejó de visitar Rocas Coloradas, un lugar que aprecian, pero reforzaron las medidas de seguridad. "De ahí en más era andar con palos o piedras. Cuando vos ves esas partes que parecen lisitas, revoleás piedras o palos y ahí vas tanteando el terreno", comentó la mujer sobre la técnica que adoptaron para verificar la firmeza del suelo.

Este testimonio establece una máxima para cualquiera que se aventure en áreas naturales y salvajes. "No hay que tener miedo, hay que tener precaución. Es una zona agreste, entonces, como en todo lugar, uno tiene que tener sus precauciones", reflexionó la madre.

Hoy, mientras los equipos de rescate continúan rastrillando la misma zona en busca de la pareja desaparecida, esta historia familiar cobra una dimensión pública y se convierte en un llamado de atención. La experiencia de Renzo demuestra que los "sumideros" son una amenaza real y latente, un factor que los rescatistas seguramente tienen en cuenta.