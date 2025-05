En las últimas horas, habló con la prensa el recolector que cayó de un camión de basura y perdió un pie en Santa Cruz y contó su dramática situación. “Mi vida va a cambiar”, dijo Alejandro Lezano, el trabajador de 35 años, que aún permanece internado en el hospital, a dos semanas del accidente laboral.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió el pasado martes 22 de abril en la localidad de Los Antiguos. Allí, el trabajador viajaba agarrado del espejo retrovisor de un camión volcador, un transporte alternativo debido a problemas mecánicos en la unidad habitual.

Sin embargo, en un momento, cuando circulaban por la calle Perito Moreno, al doblar sobre Casiano Bugarin, Lezano perdió el equilibrio, cayó al piso y fue atropellado por el camión. Los compañeros sintieron que habían pisado “algo” y, cuando frenaron, constataron que Lezano estaba herido.

Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Distrital. En tanto, un familiar agradeció el trabajo realizado en el centro médico. Explicó que le salvaron “la vida porque entró con una hemorragia y con toda la pierna rota”.

Luego fue derivado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde le amputaron el pie izquierdo debido a la grave herida y fue operado dos veces. A dos semanas del accidente, el trabajador permanece internado en el centro médico y habló con la prensa.

LA PALABRA DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

“La gente no entiende lo que me está pasando y es algo muy complicado. No voy a volver a caminar como caminaba antes; mi trabajo consistía en correr, así que imaginen cómo va a ser desde ahora en adelante… mi vida va a cambiar para toda la vida, y no solo la mía, sino la de mis hijos, la de mi señora y la de mi familia”, lamentó.

Por otra parte, se mostró dolido por la palabra de un funcionario municipal de la localidad, “quien habló muy libremente sobre lo que me pasó, diciendo que fue una cadena de malas decisiones”.

“Y yo siento que me está echando la culpa a mí también sobre lo que pasó y realmente fue un accidente, pero en ese camión nosotros no tendríamos que haber estado trabajando porque no estaba preparado para esa función”, concluyó.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR