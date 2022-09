Desde el inicio del programa, Yhosva Montoya declaró que el folclore fue su raíz. Así se incorporó al equipo de Soledad Pastorutti, fiel a su estilo musical. “A Soledad la elegí porque me parece una persona humilde y me identifico mucho con ella. El folklore es mi raíz, y creo que ella me puede hacer llegar a muchos lugares en Argentina”, destacó.

Luego de unos meses de esta declaración, Montoya siguió fiel a este género, de la mano de su coach musical le dio continuidad a su crecimiento profesional y se coronó como el ganador de La Voz Argentina 2022. En su primera presentación, la audición a ciegas donde interpretó “Avanzar” de Nahuel Pennisi, La Sole halagó enormemente al chubutense: “Tenés una voz reconocible. Eso es algo que no te lo quita nadie. Estuviste afinadísimo, acertado con los arreglos, fuiste sutil. Me di vuelta y te vi en tu mundo cantando, disfrutando lo que hacías, y eso me encantó”.

Yhosva confesó que no fue una canción elegida al azar, ya que se considera fan de Nahuel y también de la pieza musical. "La letra habla de mi familia, de mí y de la gente que me rodea. Habla de avanzar, es un mensaje que a mí me gusta dar”, expresó con sentidas palabras el joven hace unos meses, a causa de su historia familiar.

Montoya siguió fiel a su estilo musical, y en las últimas presentaciones de La Voz, interpretó clásicos del folclore nacional, como “Zamba para Olvidar” de Daniel Toro, y “Sube, sube” de Mercedes Sosa.

Para su última interpretación en el certamen, Yhosva interpretó “Piedra y camino”, del padre del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui. Verdadero devoto del género folclórico por experiencia, se coronó campeón de la mano de Soledad Pastorutti, una de las máximas referentes de la música tradicional en Argentina.