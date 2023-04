"Mi cara y mi cuerpo no se ven así": Karol G publicó un descargo en contra de la modificación digital de su imagen

Karol G tomó repercusión en las últimas horas, dejando clara su postura en cuanto a los cuerpos reales. La cantante colombiana en varias oportunidades puso en la agenda pública temas como el amor propio y en contra de la modificación digital de la apariencia de las mujeres.

La artista publicó una foto suya al natural y a continuación sumó la portada de la revista GQ en la que se la puede ver altamente modificada digitalmente. A continuación expresó su disconformidad: “No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”.

Desde un lugar político, la cantante de reggaetón dejó en claro que esta imagen que se usó por la revista no se acerca a la realidad: “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Su mensaje continuó enviando una queja directa a la publicación: “Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

La cantante de “Bichota” manifestó su postura feminista en muchas ocasiones y esta vez decidió ser más contundente que nunca, haciendo hincapié en las fuertes repercusiones que tienen los medios de comunicación y la imagen en torno a la concepción que cada mujer tiene de su cuerpo.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó su comunicado por Instagram.

La publicación de Karol tuvo un fuerte impacto en la comunidad de redes sociales y muchas personas apoyaron su expresión, mientras que el posteo recibió más de 3 millones de likes en menos de 3 horas.

Por su parte, Kany García comentó: “¡Irreal en la foto 2, hermosa y maravilllosa en la 1! el mundo está cambiando! ¡Qué se actualicen de una vez y por todas a base de nuestras propias posturas! Brava!” y Sofía Reyes agregó: “¡Hermoso este mensaje! Esooo”.