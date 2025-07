Para promocionar sus presentaciones en Chubut, el comediante Juan Barraza compartió en sus redes un monólogo que ya había sido viral: la descripción del viento en Comodoro, ciudad en la que este viernes abrirá su gira en la provincia.

La publicación, realizada hace seis días, cobró más vigencia que nunca este mediodía, cuando el humorista fue pasajero del vuelo de Aerolíneas Argentinas que tuvo un complicado aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad petrolera, en medio del temporal de viento.

“Cuando me empezaban a bajar los huevos después del aterrizaje con vientazo”, publicó en sus redes sociales, con una foto que lo muestra minutos después de la que aeronave tocara tierra. Las imágenes tomadas por un testigo muestra cómo se movía el avión, que entró a la pista de costado.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Fue el propio comediante, ya recuperado del susto, que compartió el video de ADNSUR en el que se observan los sacudones que tuvo el avión. “Estos fuimos nosotros, para que vean que no exagero”, les mostró a sus seguidores.

En diálogo con ADNSUR, dio detalles de lo ocurrido. “Fue un vuelo súper agradable. El piloto dijo: ‘El último reporte indica un clima ventoso, no descartamos turbulencias ligeras al aterrizar’. Cuando se sacudió así, yo pensaba ‘ligera tu señora hermano, esto no es nada ligero’. ¿Qué querés que te diga? Yo me vi de jeta en el mar en un momento".

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Sobre su relación con el viento, agregó con humor: “Yo sigo a ADNSUR con cierto morbo, porque muchas veces las noticias son que las ráfagas voltearon un camión en la Ruta 3”.

Barraza se presentará esta noche a las 21 en el salón de eventos de Jerárquicos, mientras que luego brindará su show en Puerto Madryn y Trelew. “Tengo que viajar en micro, cruzo los dedos para que no nos voltee el viento”, dice con humor.

EL MONÓLOGO SOBRE EL VIENTO EN COMODORO: “TE VOLÁS A LA MIERDA TODO EL AÑO”

Lo sucedido hizo que sus fanáticos recordaran rápidamente el fragmento de show en el que describía el viento en Comodoro. “Una vez me tocó hacer un show en Comodoro Rivadavia, ¿conocen ahí? Es donde se inventó el viento, básicamente. Eso tiene la ciudad para ofrecer: gente y viento. No hay estaciones. Te volás a la mierda todo el año. El sur del Chubut, pegado al mar. ¿Adiviná qué pasa? Te volás a la mierda todo el año. Hay gente que se traslada en viento en la ciudad”, cuenta en el video, ante las carcajadas del público.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En la segunda parte del video, agrega su experiencia en un aterrizaje anterior. “Estamos yendo y el viaje bien, pero cuando empezó a bajar en la ciudad de Comodoro, cuando el chabón pone el punto muerto, empieza a bajar y ahí se entró a mover para los costados, para arriba, para abajo”, recuerda en su show.

Lo que sigue bien podría haber sido escrito luego de la experiencia de este viernes. “Yo me puse nerviso, miré por la ventana porque había leído una vez que cuando estás en una turbulencia, si se mueve el avión mirá donde está el ala. Si estás en la ventana mirá el ala, vas a ver que está quieta, se te va la sensación. Qué suerte que me acordé. Qué suerte que estoy contra la ventana. Miré por la ventana y ¿sabés cómo se movía el ala esa hermano? Las dos. Mick Jagger parecía el avión”, asegura.