“Me siento una basura": Mató una cucaracha pero se arrepintió por lo que pasó después

Un joven se viralizó a través de las redes sociales luego de publicar que había matado a una cucaracha, quizá el insecto más odiado del mundo. Jero, el verdugo, se arrepintió del hecho y explicó el motivo.

“Vino la hija a llorarle al lado y tratar de salvarla. No saben lo triste que fue esa situación, top tres de los momentos más tristes de mi vida”, lanzó el usuario @jeroveintidos, y culminó. “Me siento una basura; no merezco vivir”.

Posteriormente, adjuntó la foto de la escena y presentó la prueba de cuán arrepentido estaba, la captura de la búsqueda que hizo en su celular: “Cómo revivir una cucaracha”. Sin embargo, su arrepentimiento no era tal.

No estaba realmente conmovido, ya que grabó y compartió el asesinato de la cucaracha bebé cinco minutos después. “Maté a una cucaracha y a la hija que vino a llorarle al lado al papá. (...) Top cuatro de los momentos más tristes de mi vida”, sumó.

En cuestión de horas, su tragicomedia se viralizó y las respuestas de los usuarios siguieron el hilo de la historia desopilante y sarcástica a la vez.