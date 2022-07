Una joven influencer tucumana llamada Danelik Star reveló en su cuenta de TikTok un episodio polémico dentro de un centro de esquí patagónico, donde le cobraron $ 1.300 por una sopa.

Una vez que le dieron la comida que pidió, mostró frente a su cámara la “estafa” que sufrió. “No saben lo que me acaba de pasar”, introdujo la influencer en Bariloche.

Su almuerzo se vio frustrado porque lo que ordenó no era lo que se imaginaba. Y con una enorme decepción y un llanto fingido mostró su decepción a los más de 400 mil seguidores de Instagram. "Fue un robo a mano armada", señaló.

En un primer momento del clip, la joven precisó la comida que ordenó mientras descansaba en el predio de un centro de esquí. “Me pedí una sopa. Miren $ 1300 me salió y $ 500 cada agua. Eso no es lo peor, miren lo que es la sopa, en un vasito descartable”, comentó indignada.

Luego mostró el ticket con el precio insólito que le cobraron y el recipiente de plástico en el cual le sirvieron una poca cantidad de sopa. El vaso que le dieron es el que se utiliza habitualmente para el café o un té.

Danelik aseguró que se sintió “estafada”. Luego probó la comida que le sirvieron, que no parecía muy rica. “Vamos a probar la sopa, no me voy a amargar”, contó.

Posteriormente, resumió que estaba “desabrida, sin sal, sopa de calabaza. Estoy estafada”.

Para finalizar la triste anécdota, señaló que la moza que le tomó el pedido, antes de conocer cómo sería el plato, le preguntó si era como para compartir, porque eran dos las clientas. “Imaginate si era para las dos, dos cucharadas para cada una”, culminó la tucumana.

