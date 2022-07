Santi Maratea realizó un contundente descargo contra Denise Dumas, luego de que la periodista sugiriera que el influencer podría ayudar a una mujer que está a punto de ser desalojada a conseguir una casa. A raíz de esto, no dudó en realizar una publicación en sus historias de Instagram con las que le respondió fuertemente.

“Quiero dar mi opinión sobre este hermoso país, que es que estamos en el horno. Los medios y los partidos no ayudan, todo es conflicto y debatir ideas cuando el país tiene un alto nivel de urgencia y con mucha gente pasándola mal”, comenzó.

"Ayer me re calenté porque me llegó el vídeo de un programa de tele donde hacen un móvil con una señora que está a punto de perder la casa y le dicen que me pida a mí una casa. Mucha gente interpretó mi enojo como si estuviera mal que me lo pidan a mí cuando se lo tienen que pedir al Gobierno", agregó.

Santi Maratea organizó su cumpleaños, invitó a 500 personas y las sorprendió con una actitud insólita

“Pero ese no era mi enojo. El programa -Flor de Equipo- estaba siendo conducido por Denise Dumas. Yo no la conozco pero creo que es la mujer más amorosa del país. No es con ella ni con Florencia Peña, pero me pregunto si saben el poder que tienen en sus manos. Ellas mismas podrían conseguir una casa para una señora que está por ser desalojada. Y si no saben, yo puedo enseñarles cómo hacerlo”, planteó el influencer.

Luego, publicó otra historia donde dijo que todo era “con la mejor onda”. “Sería muy bueno que todas las personas que están en un medio de comunicación entendieran el poder que tienen. Todos deberíamos poner algo de nosotros para que el país mejore, pero los comunicadores deberíamos aprovechar al máximo nuestro poder”, añadió.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

La mención de Denise Dumas a Santi Maratea se originó en base a las múltiples campañas solidarias que el influencer llevó adelante en los últimos tiempos desde sus redes sociales.