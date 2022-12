Las promesas se cumplen. Para bien o para mal, la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar obligó a muchísimas personas a tatuarse. Uno de ellos fue Mike Jambs, un joven colombiano que fue noticia por su tatuaje en la cara, y cachetes el nombre de Lionel Messi.

Sumado a tatuarse la palabra “Messi” en su frente, como así también “Dios” en una mejilla y las tres estrellas en la otra, su video recorrió el mundo. Y pese a que al joven -que en realidad se llama Maicol Quiñonez- se lo vio feliz con el diseño e incluso generó contenido para sus redes al respecto, unos días después publicó una nueva grabación con un descargo en el que admite haberse arrepentido. “Me lo quiero borrar”, aseveró.

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso", explicó.

Cumplió: More Beltrán hizo realidad su explosiva promesa tras la consagración de la Selección Argentina

“En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud”, agregó.

El arrepentimiento del tatuaje

Tras recibir una serie de comentarios sumado a “el bullying y las amenazas”, reflexionó: “Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy”.

Las promesas se cumplen: Se quiso tatuar al "Dibu" Martínez y se confundió con el apellido de otro jugador

Entonces fue en ese momento cuando aseguró tajante: “Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”, apuntó en el video.