Pepe Cibrián decidió dejar atrás la polémica y darle una nueva oportunidad al amor. El productor reveló que se reconcilió con Nahuel Lodi, luego de que se filtrara un video en el que quedaba en evidencia que el joven le había sido infiel.

Cibrián confirmó que se había reconciliado con su pareja y que no le importa lo que la gente piense de él. “Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones", inició.

"Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte, estamos juntos y estoy muy feliz”, aseguró en diálogo con LMPlay,

Vale remarcar que hace varios años Pepe Cibrián es un fiel usuario de Tinder y nunca tuvo inconvenientes en decirlo. Es más, allí conoció a Nahuel, quien no dudó en confirmarlo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Nos conocimos por Tinder y fue muy loco, porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua en la que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en las que nos contamos cosas de nuestras vidas”, había señalado el joven en diálogo con Intrusos.