En las últimas horas, se volvió viral un móvil en vivo desde Constitución, donde un notero realizaba una entrevista a una artista callejera, y en medio de la charla, se sintió ninguneado por el conductor que estaba en el piso y reclamó por sus condiciones laborales, mientras se hablaba de suba de tarifas, inflación, entre otras cuestiones económicas.

“¿Quién dice que aporte, la producción?”, comenzó preguntando el periodista Tomás Munaretto, a lo que siguió “porque 1715 pesos me pagan la hora extra, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas ¿Cómo le pago?”.

Sin embargo, este martes por la tarde dio la triste noticia a través de un video en su cuenta de Instagram y relató: "Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me echaron del canal. Y me dijo también la abogada Patricia Dubor que se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación".

"La vida sigue, no sé qué voy a hacer, pero de alguna u otra forma me la voy a arreglar. Pero adentro de este lugar (Crónica) quedan 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo", concluyó Tomás Munaretto.

En tanto, por medio de una historia de Instagram, continuó "El canal supo estar firme junto al pueblo, hoy está firme junto al empresario", sostuvo el movilero y anticipó que este martes a las 20 horas, estará presente en el programa de Ángel de Brito, en LAM, para contar cómo lo echaron de Crónica TV.