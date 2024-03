El pasado 5 de marzo una militante de la agrupación H.I.J.O.S fue golpeada, amenazada y abusada sexualmente por dos hombres, quienes la interceptaron cuando estaba por ingresar a su casa. La grave situación se conoció el pasado miércoles 20, cuando la Red Nacional emitió un comunicado, denunciando el atentado político, con una integrante de su espacio.

En este marco, revelaron que los agresores escribieron “Viva La Libertad Carajo” en una de las paredes. En tanto, este lunes 25 de marzo, se conoció que la víctima habló y dio detalles de la situación que sufrió por parte de los hombres que la atacaron. En un principio, pensó que venían para robarle, pero la situación fue diferente. “No vinimos a robar, vinimos a matarte”, explicó que le dijeron los hombres.

“Me redujeron, me insultaron, me amenazaron y me golpearon. Estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos, luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar”, señaló. Además, sostuvo que estaban armados. “Cuando sacaron las armas y me apuntaron pensé que mi vida iba a terminar ahí”.

En declaración a El Destape Radio, la mujer explicó que los agresores conocían toda su información personal. Además, le dijeron “que no tenía que hablar más de mi trabajo ni de derechos humanos”. “Me taparon la cabeza y me dijeron que si decía que estuvieron ahí iban a volver y me iban a meter un tiro”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que en el interior de su pieza, encontró una pintada de “Viva La Libertad Carajo”, frase que identifica a los libertarios. “Nos encontramos con que en una de las paredes habían escrito las siglas de “VLLC (Viva la libertad carajo)” y debajo de esa pintada estaba la palabra ‘ñoqui’” Además, si bien reveló que no sufrió robo de objetos, si las personas involucradas rompieron “muebles y cosas de valor”.

Además, se refirió a lo sucedido y remarcó que “trato de ser muy cuidadosa, no le puedo echar la culpa en términos judiciales de que esto tenga que ver con un aparato estatal”. “Es verdad que hay un caldo de cultivo, de odio, de violencia, desde hace un tiempo y habilitan este tipo de cosas”, reveló.

Estoy asustada. Mi vida quedó suspendida desde el 5 de marzo, no he podido ser la misma. Trato de olvidarme, de salir acompañada y recuperar una vida normal, pero es algo que me duele todavía, explicó la víctima.

EL COMUNICADO DE H.I.J.O.S

"Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S. cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores", indicaron en redes sociales.

En ese marco, ampliaron sobre la intimidación y afirmaron que "la atacaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: 'No vinimos a robarte, vinimos a matarte'". Y que además le dijeron que a ellos les pagaban por eso.

"Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, H.I.J.O.S.", sostuvieron.

Y afirmaron que "los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla 'VLLC' (Viva la libertad, carajo)", de la frase que utiliza Milei y que es una bandera de los libertarios que lo apoyan.

"Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra los que militamos por los Derechos Humanos. Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos, agregaron en el comunicado.

