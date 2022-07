Cinthia Fernández se decidió e ingresó a la plataforma Divas Play, detrás de la actriz y conductora Florencia Peña, donde las modelos cobran buenas sumas de dinero por exhibirse sin ropa.

En el momento en que promocionó su ingreso a dicho sitio, Fernández ya había difundido que la cantidad de dinero que le ofrecían hacía que la propuesta fuese difícil de rechazar.

"Ángel sabe, yo no lo quería hacer, pero yo necesito la guita, soy muy sincera...", le explicó a un cronista de Los Angeles a la Mañana.

La modelo finalmente se sumó a una plataforma en la que vende contenido para adultos por una suscripción mensual de 15 dólares. Fernández reconoció que no quería hacer este tipo de trabajo, pero que finalmente dijo que sí porque necesitaba la plata.

"No es que 'uh, bueno, lo hacen por guita...', sino que creo que antes era una carnicería, antes era la trola del año, hoy soy como la trola del mes, va disminuyendo. Siento eso", detalló.

“Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mi no me toca nadie". Cinthia explicó que le da vergüenza tener que vender sus postales hot, pero que la situación actual del país la obligó a buscar otro ingreso para mantener a sus tres hijas.

“Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mi es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”, culminó la panelista que ahora podrá llegar a fin de mes con su nuevo trabajo.