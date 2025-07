La noticia estremeció a Comodoro Rivadavia. Emmanuel Vilte, un vecino de la ciudad, murió en Ucrania mientras combatía en medio de la guerra. Tenía 39 años, era padre de tres hijos y había viajado a Europa impulsado, según su madre, “por su sueño” de ayudar en un conflicto que sentía propio.

Sandra, su mamá, todavía no puede creerlo. Aún espera recibir un mensaje, un video, una llamada de su hijo como cada semana. En una entrevista cargada de dolor y amor, comparte con ADNSUR lo vivido desde que él le comunicó su decisión.

“Me dijo: ‘Ma, me voy’... ya tenía los pasajes, ya tenía todo. Cuando me contó que se iba a Ucrania, le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que era lo que quería hacer, que era su sueño. No lo podía parar, cuando él tomaba una decisión, no había vuelta atrás”, recuerda Sandra.

Emmanuel había sido soldado voluntario del Ejército Argentino, trabajó como guardia de seguridad, en supermercados y había intentado ingresar a la policía, sin éxito. Su vocación estaba clara. Sandra cuenta que “tenía un espíritu de lucha, de querer superarse, de no quedarse quieto". Y aclara: "Él no fue por dinero. Fue porque sentía que podía ayudar”.

Durante su estadía en Ucrania, Emmanuel se comunicaba con su familia con regularidad. “Hablábamos todos los fines de semana. El viernes anterior a que muriera, hablé con él. Me dijo que estaba en un batallón peligroso, pero que estaba bien. Actualmente estaba enseñando a sus compañeros a manejar drones”, cuenta Sandra. Lo que no sabía en ese momento es que esa sería la última conversación con su hijo.

La noticia llegó de la forma más cruda: no por medios oficiales, sino por un compañero de Emmanuel que cumplió una promesa. “Ellos habían pactado que si a alguno le pasaba algo, el otro avisaría a la familia. Así fue. Ese compañero llamó a mi hija mayor, y ella me llamó a mí. Yo justo estaba en Puerto Madryn. Volví enseguida a Comodoro, no lo podía creer”, relata.

Sandra describe cómo es vivir siendo madre de alguien en guerra: “Vivís con el corazón en la boca. Pendiente del celular, esperando que no suene o que no te digan algo malo. Y cuando me dijeron, no lo podía creer... si el viernes había hablado con él. Me cuesta aceptar que no va a volver, era mi chiquito, siempre estuvimos juntos”.

Emmanuel dejó tres hijos en Argentina: una joven de 20 años, otra de 18 y un nene de apenas 9. “Ahora están acá conmigo. Fue muy duro tener que contarles lo que pasó. ¿Cómo le decís a un nene que su papá ya no va a estar más?”, se pregunta Sandra con lágrimas contenidas. En Ucrania volvión a ser padre.

"MI HIJO NO FUE UN MERCENARIO"

Ante críticas que recibió en redes sociales por su decisión de viajar a Ucrania, Sandra fue tajante: “Vi los informes que sacaron en otros medios, lo que dicen en redes, y me duele. Mi hijo no fue un mercenario. No fue por ambición. Quería salir adelante, ayudar, sentirse útil. A la gente le pido que antes de opinar, piense. No saben quién era mi hijo, no saben el daño que hacen con sus palabras. Solo les pido que piensen que aca queda una familia, que no sigan aumentando nuestro dolor”, afirma.

Sobre su vida en Comodoro, Sandra recuerda: “Vivió conmigo hasta los 38 años. Siempre estaba cantando, bailando, jodiéndome. Era una persona alegre, muy querida. Trabajó en Carrefour, como guardia, fue soldado. Era mi niño, con errores como todos, pero era mi hijo y yo lo amo, lo voy a amar siempre así como era”.

Al ser consultada sobre qué mensaje quiere dejar a la comunidad comodorense, Sandra no duda: “Solo pido respeto. Somos una familia humilde. Que no opinen si no conocen. Que no juzguen. Porque detrás de esa noticia hay una madre, unos hijos, unos hermanos, que estamos rotos de dolor”.

La historia de Emmanuel Vilte trasciende las fronteras y nos enfrenta a las consecuencias más humanas de la guerra: el amor de una madre, la valentía de un hijo, y el silencio que deja una ausencia inesperada, pero del otro lado del mundo, en Comodoro Rivadavia.