“Me arruinaste la vida”: Despechado, colgó siete polémicos pasacalles para su ex y recibió miles de burlas

No solo el tridente de Wanda Nara, Icardi y L-Gante, sumado ahora con la pareja Shakira y Piqué tienen su novela que tienen atrapado a gran parte de la sociedad en Argentina, resto de Europa y Latinoamérica.

Ahora un hombre del norte argentino no se quiso quedar atrás y puso de pelos de punta a un barrio. En el barrio San Pedrito, de Jujuy, colgó varios pasacalles para escrachar a su expareja. En siete puntos distintos de la zona, dejó el mismo mensaje violento, escrito con letras rojas: “Espero que de esta forma entiendas, que me arruinaste la vida y una familia”.

“No esperes ni un mensaje, ni llamadas, no te voy a ir a buscar. Me das vergüenza. Me acosaste en las esquinas hasta el cansancio. No quiero verte más en mi vida”, explicó con la última frase resaltada en rojo.

Además, agregó una amenaza en caso de que la mujer insistiera: “Si no, le diré al padre de tu hijo que me llevaste a su cama varias veces. Basta de alcohol y satisfacción sexual, destruye hogares”.

Un periodista de dicho medio hizo un recorrido por el barrio y lo transmitió en Facebook para constatar que los avisos realmente estaban colgados en el barrio y apuntó que cada pasacalle puede costar “entre $4.000 y $6.000”, según el diseño.