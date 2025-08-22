Alison Calfunao, de 30 años y residente de Neuquén Capital, rompió el silencio tras la grave complicación médica que sufrió en junio pasado y exigió que se haga justicia por la presunta mala praxis que marcó su vida y la de su familia.

Alison relató que tomó la decisión de hablar públicamente para que la causa avance con mayor celeridad y los responsables sean sancionados. “Yo quise salir a dar la cara para pedir justicia. Antes no estaba bien físicamente ni mentalmente”, indicó, agregando: “A mí me arruinaron la vida, a mi familia, a mis hijos que me tienen que ver así, que han llorado conmigo”.

Actualmente, la mujer se encuentra en Buenos Aires, realizando su rehabilitación en la clínica Araucarias. Allí enfrenta días difíciles, aunque se sostiene con el apoyo de su marido y la cercanía de sus hijos. “Mi día a día es con mi marido y mis hijos. Están en una casa cerca; vienen después de que termino las terapias”, señaló.

La cadena de complicaciones médicas

El 9 de junio, Alison ingresó a la clínica San Lucas para una ligadura de trompas, un procedimiento habitual. Sin embargo, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Fue trasladada a la clínica San Agustín, luego a la clínica Pasteur y, finalmente, al Hospital Italiano en Buenos Aires, donde los médicos debieron amputarle una pierna debido a una trombosis y a una infección creciente.

La gravedad de su condición llevó a que se activara una alerta nacional, ya que era necesario un trasplante de corazón. El martes 17 de junio, Alison fue intervenida y recibió un corazón que permitió salvar su vida.

Investigación y reclamo de justicia

Tras el episodio, la familia presentó una denuncia formal contra las clínicas y hospitales involucrados. Alison insistió: “Hicieron todo mal desde un principio. Me operaron y me dejaron sola en el quirófano con el anestesiólogo cuando no deberían haberlo hecho. Me dormí ese día y me desperté sin una pierna y con un trasplante de corazón”.

Ahora, mientras continúa con su rehabilitación, espera que la investigación médica avance y se tomen las medidas necesarias para que los responsables respondan por los hechos que, según ella, le cambiaron la vida para siempre.