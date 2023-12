Miguel tiene 35 años y compartió un emotivo video para poder conocer a su madre biológica. A través de sus redes sociales, el hombre subió un video en su perfil de Instagram @masuarezgd, donde relató su conmovedora situación personal.

Allí, reveló que su madre lo entregó a su padre adoptivo y nunca más supo de ella. Por este motivo, comenzó una campaña para poder verla y “tomar un café”. El hombre, es oriundo de Córdoba, donde explicó que nació en el Hospital Zonal de Oliva, un 4 de junio de 1988. “Aparentemente ibas de viaje rumbo a tener mi nacimiento en otra ciudad, pero las circunstancias hicieron que tuvieras que frenar en Oliva para que yo naciera”, añadió.

“A horas de nacido me llevaste a la terminal, donde te esperaba mi papá adoptivo, me entregaste en sus brazos, me diste un beso, te diste media vuelta y te fuiste. Nadie supo nada más de vos”, agregó.

El hombre indicó que habría participado de su nacimiento “una partera que se llamaba Clara Norma Ortiz de Mana”. “Tengo una vida de agradecimiento y quisiera encontrarte para que nos tomemos un café".

“Por eso si ves este video te pido que te comuniques al número 358- 4289649 para que podamos encontrarnos y para todos aquellos que vean este video, los compartan en sus redes. Muchas gracias”, concluyó el hombre.