"Mamá, no me quiero morir": El conmovedor pedido de un nene a la espera de un trasplante de corazón.

Ciro Fernández padece una miocardiopatía dilatada congénita e ingresó en emergencia nacional por un trasplante cardíaco cuando tenía tan solo un añito. Desde aquel momento, no ha tenido mayores esperanzas sobre el órgano que podría darle una mejor calidad de vida.

El nene nació de Mar del Plata y está a la espera de un corazón desde hace más de tres años y el pasado lunes se descompensó a la salida del jardín de infantes al que asiste y debió ser trasladado al Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires para ser atendido de urgencia.

Ante esta nueva descompensación, los médicos del centro de salud porteño lograron estabilizarlo. Sin embargo, el pequeño necesita un trasplante de manera urgente.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Ahora le están dando una medicación por vena para darle más fuerza a su corazón y también le pusieron unos anticoagulantes para que no se le haga una trombosis”, dijo Carla, la madre de Fernández, a la prensa.

En ese marco, la mujer dio detalles del estado de su hijo tras ser hospitalizado en Capital Federal: “Ayer comió pero está cansado y enojado”.

En una situación delicada y de incertidumbre, Carla contó el desgarrador pedido que le hizo desde la habitación del hospital.

"Ciro nos empieza a hacer preguntas después de tantos días. Ayer me dijo: ‘Mamá, yo no me quiero morir, ayudame, curame”, aseguró la mamá sin poder contener el llanto.

El niño ya se encuentra en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) pero la premura del caso hace que el trasplante deba realizarse de forma urgente.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

La familia de Ciro Fernández inició una campaña en redes sociales para amplificar su historia y concientizar sobre la importancia de donar órganos.

“Hace 3 años estamos en lista al principio no entendía nada, luego entendí, acepte y decidí como enfrentar todo. ¡Mi Cirin está cansado, pero acá estamos firmes! ¡Solo necesitamos su buena vibra, y que sigamos pidiendo que los órganos no van al cielo! ?¡Ciro y muchos ñiños esperan un organo!”, escribió el clan familiar en un posteo desde la cuenta de Facebook Todosconcirito.