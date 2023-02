El hermano de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, se expresó acerca del caso. “Dejó de ser mi hermana. Lucio era el hijo que no tengo”, dijo de forma contundente.

El joven expresó, en diálogo con Infobae, que conserva las imágenes del niño y que el vínculo con su hermana estaba quebrado hace tiempo: "La última vez que la vi fue cuando dejó a Lucio con Maxi (su tío paterno). Esa fue la última vez que hablé. Ella dejó de ser mi hermana”, señaló.

A su vez indicó qué es lo que espera del veredicto que se conocerá este jueves al mediodía: "Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio"

"Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré”, cuenta Maximiliano.

"El secreto de sus ojos": Pampita lanzó un desgarrador posteo y recordó a Lucio Dupuy

Maximiliano Espósito cuenta que el tío paterno de Lucio, del mismo nombre, fue "el único familiar que siempre estuvo para él. Voy a estar toda la vida agradecido con él". Luego, sin referirse a nadie en particular, cuestionó la actitud de algunos de los familiares: "Hay muchos que ahora lo extrañan, pero cuando estaban no lo valoraron. Podría contar infinidad de cosas sobre personas que hoy lo lloran, pero prefiero recordar a mi sobrino”.