¿Mafia en las organizaciones sociales?: Punteros amenazaron de muerte a la mujer que asegura cobrar planes sociales

En los últimos días, el video de una mujer defendiendo los planes sociales se viralizó y causó polémica. Tras esa situación, Mariana Alfonzo, la protagonista de la posteo de las redes sociales, decidió dar su testimonio en varios programas de televisión, pero este miércoles por la noche, mientras estaba al aire recibió amenazas de muerte y sufrió un ataque de pánico.

La mujer estaba contando que la organización social a la que pertenece le hizo firmar un contrato en el que figura cuánta plata debe aportar por mes, “supuestamente para insumos”. En su relato, señaló que el movimiento que le entrega el dinero de los planes sociales, se queda con parte de esa suma.

En ese momento, comenzaron a llegarle mensajes y hasta le avisaron que había gente sospechosa dentro de su casa. “Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa. Sacaron fotos. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa”, detalló.

Rápidamente abandonó la entrevista para volver a su vivienda y una cámara del canal la acompañó para brindarle seguridad, pero antes de salir del edificio la mujer se desmayó.

De acuerdo a lo informado la policía, un llamado al 911 alertó respecto de una mujer “con epilepsia en el interior del edificio de Crónica TV”. De inmediato, se dirigieron hacia el lugar miembros de la Policía y del SAME, que luego trasladaron a Alfonzo al Hospital Argerich “con diagnóstico de ataque de pánico”.

“Estaba en el canal brindando una nota cuando recibió un llamado telefónico de un número privado y una voz masculina le dijo ‘si hablás de la organización te vamos a matar’”, precisó el parte policial.

“Me empezó a temblar todo el cuerpo. Yo nunca los denuncié públicamente. Otra chico denunció a otra organización y ellos tuvieron miedo de que yo haga lo mismo. Quieren que deje de aparecer en la tele”, señaló Mariana, más tranquila, al salir del centro médico.

La mujer realizó la denuncia por Amenazas Coactivas e intervino la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°20 a cargo del Dr. Castex.