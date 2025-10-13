El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 13 de octubre Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por el viento intenso y el cielo mayormente nublado.

Durante la madrugada y la mañana, se prevé una temperatura mínima de 12°C, acompañada por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, lo que generará condiciones ventosas en gran parte de la ciudad y sus alrededores.

Hacia la tarde, aunque continuará el viento, se espera una disminución en la intensidad, con ráfagas que rondarían los 70 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 15°C, manteniendo el ambiente fresco.

En horas de la noche, el cielo estará parcialmente nublado y el viento seguirá presente, aunque con ráfagas algo más moderadas, de hasta 60 km/h.

Con respecto al martes 14 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12°C y máxima de 16°C. Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con ráfagas de hasta 60 km/h. En la mañana, volverán las condiciones ventosas con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Hacia la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, pero el viento disminuiría su intensidad.

Mientras que el miércoles 15 de octubre, el miércoles presentará una leve suba de temperatura, con una mínima de 13°C y máxima de 18°C. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, condición que se mantendrá también durante la tarde y la noche. Sin embargo, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, por lo que el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

1. RAWSON

13/10: Mínima de 12 y máxima de 22°C. Cielo nublado y por momentos ventoso, con ráfagas de hasta 80 km/h.

14/10: Mínima de 11 y máxima de 22°C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

15/10: Mínima de 15 y máxima de 22°C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con ráfagas de hasta 50 km/h.

2. TRELEW

13/10: Mínima de 12 y máxima de 22°C. Cielo nublado y por momentos ventoso, con ráfagas de hasta 80 km/h.

14/10: Mínima de 11 y máxima de 22°C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

15/10: Mínima de 11 y máxima de 22°C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 50 km/h.

3. PUERTO MADRYN

13/10: Mínima de 14 y máxima de 22°C. Cielo nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 70 km/h.

14/10: Mínima de 12 y máxima de 22°C. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 50 km/h.

15/10: Mínima de 16 y máxima de 22°C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 50 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, redactada y editada por un periodista de ADNSUR