La vida de Lucas Blázquez, agente de la Seccional de Lago Puelo de la Policía del Chubut, cambió para siempre en la madrugada del 5 de febrero pasado. Esa noche, mientras cumplía servicio en medio de un voraz incendio forestal declarado en la zona de El Pedregoso, fue atropellado por un camión que combatía el fuego en el lugar.

“Fue un vehículo de la Brigada de Incendios el que atropelló a un empleado policial que también estaba trabajando en el sector, provocándole diversas lesiones”, explicó en aquel momento el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García. El joven fue trasladado de urgencia al hospital de El Hoyo y luego derivado a Esquel por la gravedad de su estado.

Lucas, de 32 años y con una década de servicio, sufrió un trauma cerrado de abdomen y una fractura grave de cráneo, entre otras lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Hoy, seis meses después de aquel dramático episodio, Lucas se animó a hablar con EQsNotas y a revivir, con serenidad y coraje, lo que fue uno de los días más difíciles de su vida.

“Era un día más de rutina. Tenía que trabajar de madrugada, después iba a descansar y estar con mi nena, acompañarla a su jardín. Era un día normal para cualquier papá”, relató sobre cómo comenzó aquel día.

Tras el alerta de un incendio, ya la tranquilidad quedó atrás. Lucas fue afectado en el control del tránsito en plena Ruta Nacional Nº 40, en un tramo sin iluminación, sin saberlo, allí sería embestido por un móvil de la Secretaría de Bosques.

Ke Personajes reprogramó su show en Comodoro: cuándo será y cuál es el precio de las entradas

“No recuerdo ese momento. Me dijeron los médicos que tal vez algún día lo recuerde, o tal vez no. Lo último que supe fue que íbamos con mi compañero a colaborar en la prevención en la zona limítrofe entre El Hoyo y Epuyén”, recordó.

Fue trasladado de urgencia al Hospital de Esquel con una hemorragia abdominal. Entró directamente al quirófano. Los médicos lo estabilizaron después de múltiples transfusiones de sangre. El 8 de febrero fue trasladado a Buenos Aires, al Hospital Fritz Roy. Estuvo una semana en coma.

Chubut anunció el pago de salarios de julio: fechas y detalles

El despertar fue otra historia para Lucas. “Mi hermano me hablaba y me decía que yo estaba bien, que había tenido un accidente. Me hablaban para que no fuera tan brusco el despertar”, contó. Lo que siguió fue un proceso lento, con curaciones, limitaciones físicas y emociones mezcladas.

“Fue un milagro”, le dijeron los médicos, ya que no sufrió fracturas mayores. Las lesiones más graves fueron en el rostro: pómulo, mandíbula y nariz, afectando también parte de la vista.

“Tuvieron que reconstruirme la cara. Yo recién pude verme en un espejo cuando llegué a sala común”, recordó.

Chubut anunció que perforará un segundo pozo no convencional este año y defendió los incentivos en áreas maduras

Si bien la recuperación fue lenta, Lucas pudo tener la fuerza necesaria para salir adelante gracias al acompañamiento constante de su familia, compañeros y médicos.

“Mi hermano fue mi nexo con todo. Él me pasaba las noticias, los partes médicos, y después los mensajes que me mandaban. Mis compañeros me mandaban audios, mensajes. Eso ayuda muchísimo para recuperarse. La gente de la fuerza es muy solidaria”, afirmó.

A seis meses de ese episodio, Lucas sigue en rehabilitación tras varias intervenciones. “Lo importante es estar bien con los que uno quiere. Esto le puede pasar a cualquiera. Hay que estar preparado para afrontar lo que venga. A mí me salvó no estar solo”, dice, con una convicción que conmueve.

“Quiero agradecerles a todos: a mi pareja Agustina, a mis padres, a mis hermanos, a los oficiales, a los jefes, al personal de acción social, a los hospitales de El Hoyo, Esquel, Buenos Aires y Bariloche. Todos hicieron algo por mí. Estoy profundamente agradecido”, concluyó.