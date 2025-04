"Los voy a matar a todos": retos en TikTok generan preocupación en familias y escuelas de la Patagonia

En los últimos días, una serie de amenazas de muerte por parte de adolescentes a través de las redes sociales se repiten en diferentes puntos del país. La Patagonia no quedó excenta de este tipo de “retos”, y la alarma se encendió en hogares y comunidades educativas.

“Voy a ir con un arma y los voy a matar a todos”, fue el mensaje amenazante de un adolescente de una escuela del Alto Valle, impulsado por un desafío de TikTok que se convierte en viral rápidamente.

Hace unos días, dos jóvenes fueron detenidos en Rosario, en relación a una investigación que comenzó tras la difusión de videos en TikTok donde se exhibían armas de fuego. En Mendoza, tres adolescentes -inimputables por su edad- están acusados de abusar sexualmente de un compañero dentro del alta, a través de un “juego” que consistía en simular actos de violencia sexual. Los agresores indicaron que también vieron esto en TikTok.

LAS RECOMENDACIONES DE LOS ESPECIALISTAS

Algunos de estos desafíos que circulan en TikTok representan un riesgo real. La presión social que conllevan complica aún más la tarea de los padres para anticiparse a situaciones que, en ciertas ocasiones, pueden tener consecuencias graves. Cada día crece más la preocupación parental ante el potencial daño de estas prácticas virales.

La propagación de estos desafíos en internet muchas veces deja a los adultos sin herramientas efectivas para proteger a sus hijos, sobre todo por la velocidad con la que se viralizan.

Los expertos coinciden en que la solución no pasa por prohibir el uso de redes sociales, sino por educar, generar conciencia y fomentar el diálogo sobre los peligros y consecuencias de su mal uso.

La Sociedad Argentina de Pediatría ha alertado en varias ocasiones sobre estos riesgos, remarcando la necesidad urgente de acciones tanto educativas como regulatorias. Es importante señalar que las redes no son un problema por sí solas, pero sí lo son cuando no hay control ni acompañamiento, volviéndose una amenaza tangible para los más chicos. Aunque los retos de TikTok pueden tener un lado positivo —inspirar, educar o unir a las personas— también pueden derivar en conductas de alto riesgo y tendencias nocivas. Por eso, la clave está en educar y acompañar, no en prohibir.

Además, los especialistas advierten sobre cómo estas plataformas influyen en el comportamiento de los más jóvenes. El deseo de aceptación social y la curiosidad pueden llevarlos a participar en contenidos que resultan peligrosos. Investigaciones señalan que la exposición constante a estos retos disminuye la percepción del peligro, haciendo que los chicos no evalúen correctamente las consecuencias de sus actos, quedando así en una posición de mayor vulnerabilidad.