En estos tiempos de cambios económicos a nivel nacional y provincial, los policías de Chubut también "se encuentran en desesperación por correr detrás de la inflación", lo que implica que los trabajadores insistan en paritarias a corto plazo.

“Los policías están en la miseria”, aseguró Alberto Jaramillo, representante de los agentes de Chubut y señaló que rechazaron un remunerativo de 20 mil pesos.

"Haciendo los aportes, quedaba de 16 mil pesos sin inclusión al básico 'porque la masa salarial se disparaba mucho'. De esta manera no tenemos ninguna inyección al básico, esta economía no funciona. Estaríamos recibiendo 20 mil de bolsillo que hoy no nos alcanzaría ni para 10 kilos de carne", puntualizó.

Según informó, en la actualidad un agente de comando cobra 87 mil pesos, con un salario básico de 28 mil pesos. Un comisario general está cerca de los 400 mil pesos, con un básico de 80 o 90 mil pesos. "Por cada año de antigüedad se suman 3 mil pesos. Lo que estamos proponiendo son 120 mil pesos de bolsillo para un agente de comando. Nosotros queremos que se vea reflejado en los agentes de menos jerarquía", insistió Jaramillo.

Jubilados

Los trabajadores pasivos tienen ingresos que oscilan entre los 150 mil y 200 mil pesos.

"Con la propuesta del gobierno estaríamos recibiendo 14 mil pesos", resaltó.

Por estas horas, se encuentran en un cuarto intermedio. Se les han acercado algunas propuestas de cómo llegar a ese número de 120 mil pesos. "Probablemente habrá una respuesta el día martes, hoy pedimos 120, pero ya para el mes que viene tenemos que estar hablando de otro monto porque los servicios y los alquileres se están disparando. Se está poniendo muy cuesta arriba de vivir sin tener deudas.El personal se va enterrado cada vez mas", sostuvo.

Indumentaria

"Hay necesidades. Hace poco sucedió que las últimas promociones de agentes no tenían camperas, que son los que andan en la calle caminando. No había indumentaria necesaria para resguardarlos de las condiciones climáticas y temperaturas bajo cero", manifestó.

Por otra parte, Jaramillo indicó que en Rawson "hay un cementerio de vehículos que si los dieran de baja ante el Registro automotor y se desguazaran, con un patrullero se pueden arreglar 3 o 4", explicó.

En la provincia, hay más de 70 comisarías, cerca de 6 mil agentes activos y 2 mil pasivos.