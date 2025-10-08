Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se preparan para enfrentar este miércoles 8 de octubre una intensa jornada de viento, debido a la fuerte ráfaga prevista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este contexto, se emitió una alerta naranja que afecta específicamente a toda la zona sur de la provincia de Chubut, en la que se anuncian vientos con velocidades que podrían alcanzar los 120 km/h.

COMODORO BAJO UN NUEVO ALERTA NARANJA POR FUERTES VIENTOS

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de alerta naranja, el segundo nivel en la escala de advertencias del SMN, debido a la presencia de vientos intensos que podrían superar los 100 km/h. Sebastián Barrionuevo, director general de Defensa Civil de la ciudad, confirmó que se esperan ráfagas de hasta 120 km/h durante este miércoles, lo que implica un riesgo elevado para la circulación, la infraestructura y las actividades al aire libre.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Esta alerta naranja complementa una alerta amarilla vigente desde la noche anterior que se mantendrá hasta la medianoche, con ráfagas de viento que rondarán los 90 km/h. La alerta amarilla señala que las condiciones climáticas pueden causar molestias, pero la naranja implica un riesgo más significativo que obliga a extremar precauciones para evitar accidentes y daños materiales.

El viento es un fenómeno que forma parte esencial del paisaje y la identidad de Comodoro Rivadavia. No es solo un fenómeno climático, sino un factor que ha moldeado históricamente el carácter de sus habitantes y la dinámica cotidiana de la ciudad. La fuerza del viento ha influido en las costumbres, la arquitectura y hasta el humor local, generando expresiones populares y una relación de coexistencia entre la gente y su entorno.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

En Rada Tilly y otras localidades cercanas, este fenómeno también se siente con gran intensidad, afectando la vida diaria y la movilidad de los vecinos. La preparación ante este tipo de jornadas incluye reforzar medidas de seguridad en viviendas, evitar actividades al aire libre que puedan ser peligrosas y la alerta constante de Defensa Civil para atender contingencias.

EL VIENTO COMO SÍMBOLO CULTURAL COMODORENSE

El viento comodorense es más que un fenómeno natural: es un elemento cultural que, en cierta forma, define la identidad local. La frase más utilizada es el “viento de mier…”, una expresión coloquial y con humor que refleja la molestia pero también el arraigo que tiene este fenómeno en los comodorenses.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

El viento dio origen a una serie de frases y modismos propios, que son parte del lenguaje cotidiano en Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Algunas de las más utilizadas son:

“La piel como lija” , en referencia a la sensación de aspereza que provoca el viento en el rostro y las manos.

, en referencia a la sensación de aspereza que provoca el viento en el rostro y las manos. “Los pelos como estaca” o “pelo duro” , describiendo cómo el viento verticaliza y endurece el cabello.

, describiendo cómo el viento verticaliza y endurece el cabello. “Y que el viento sople si los hombres mienten” , una expresión irónica ligada a la fuerza del viento incontrolable.

, una expresión irónica ligada a la fuerza del viento incontrolable. “Por algo es la capital nacional del viento”, que reconoce oficialmente este rasgo distintivo.

“Se voló todo en Comodoro” y “Quedé como milanesa” , frases que aluden a los objetos que vuela el viento y al aspecto desordenado y golpeado que puede dejar.

y , frases que aluden a los objetos que vuela el viento y al aspecto desordenado y golpeado que puede dejar. “Pelito en pausa” , haciendo alusión al efecto suspendido del cabello.

, haciendo alusión al efecto suspendido del cabello. “Dios te cría y el viento te amontona en Comodoro” , un dicho humorístico que refleja la fuerza acumulativa del viento.

, un dicho humorístico que refleja la fuerza acumulativa del viento. “Vientos eran los de antes” , una expresión nostálgica común entre las personas mayores que compara la fuerza del viento actual con la de tiempos pasados.

, una expresión nostálgica común entre las personas mayores que compara la fuerza del viento actual con la de tiempos pasados. “Sin viento, no es Comodoro”, que resume la idea de que el viento forma parte esencial e inevitable de la identidad ciudadana.

RECOMENDACIONES ANTE LOS FUERTES VIENTOS

Frente a estas condiciones climáticas extremas, las autoridades municipales y provinciales han reforzado las medidas preventivas. Defensa Civil realiza controles y está en alerta para asistir ante eventuales emergencias provocadas por caída de objetos, árboles o cortes de energía.

El desgarrador posteo de la novia del joven que fue asesinado en Comodoro: “Mis sueños a la basura”

Se recomienda a la población:

Evitar salir a la calle salvo en casos estrictamente necesarios.

Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

No estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables.

Mantener comunicación con vecinos, especialmente en barrios o zonas vulnerables.

Seguir las alertas oficiales y comunicados de Defensa Civil y el SMN.

CONVIVIR CON EL VIENTO DE COMODORO NO ES PARA CUALQUIERA

Vivir en Comodoro Rivadavia significa convivir con uno de los fenómenos más característicos y desafiantes de la región: el viento intenso y permanente. Para sus habitantes, el “viento de mier…” es un signo distintivo que los une y les genera un sentido de pertenencia muy fuerte cuando se la compara con otras ciudades que buscan ser la “capital del viento”, como Mar del Plata o Río Gallegos.

A lo largo de la historia, esta realidad climatológica ha inspirado historias, memes, expresiones artísticas y hasta una forma particular de humor que refleja resiliencia y cariño por la tierra que los vio crecer. A pesar de las incomodidades que genera, el viento comodorense es parte inseparable del ADN local y un elemento que da identidad cultural al paisaje patagónico.