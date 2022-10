Este jueves, el líder de la semana en Gran Hermano, Maximiliano Giudici tuvo la potestad de salvar a uno de los cuatro nominados para que siga, al menos, una semana más en el reality más famoso del país.

Cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para hablar con los participantes, le pidió a Maxi que pase al frente y comparta algunas de sus impresiones de la semana de cara a su elección para sacar a alguien de la placa, y analice un poco la situación que viven.

“Los vi mucho más relajados con respecto a la primera semana que fue muy intensa y la pasamos con mucho nervio, algunos llantos. No la pasamos bien, pero esta semana lo disfrutamos más y nos divertimos muchísimo sin dejar de pensar en el juego. Los vi a todos más relajados”, aseguró el cordobés.

“La placa es más o menos la que me imaginaba. Juan y con Nacho creo que se han equivocado de arranque, pero tranquilamente podría llevarme bien, sobre todo con Nacho. A Nachito lo re aprecio, se me hace que es un chico influenciado, pero me cae súper bien. Creo que el desafío es adaptar el juego sin dejar de tener una buena convivencia”, agregó.

Vale remarcar que el pasado miércoles se descubrió que hubo espontánea y complot, y luego quedó conformada la placa con los cuatro nominados, uno de los cuáles abandonará la casa este domingo.

Maxi, tomó la decisión de salvar a “Alfa”, quien se emocionó hasta las lágrimas tras enterarse que seguirá al menos una semana más en la casa de Gran Hermano.

Los nominados a dejar la casa son Nacho (13), Juan (12), Martina (11). Este domingo se irá uno de los tres "monitos".