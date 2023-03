Este miércoles a las 18 horas los padres y alumnos del Biología Marina marcharon desde la Plaza 83 en el centro de Comodoro Rivadavia. La convocatoria se realizó para pedir el inicio de obras en el colegio, y también la reubicación del espacio en zona norte “para traer a los chicos de vuelta y que estén más cerca de los talleres”.

La marcha fue organizada por padres autoconvocados: “Estamos preocupados porque todavía no hay novedades de parte de Obras Públicas, cada vez se está dilatando más, ya estamos entrando en abril, el colegio sigue cerrado, los chicos están empezando a tener clases en un lugar donde están relativamente cómodos pero hay cursos que no van porque no entran todos. Entonces empiezan a rotar”, señalaron.

De esta forma explicaron que la mayoría de los cursos están teniendo clases en la Escuela 652. Los que no llegan a entrar por falta de espacio, tienen virtual. “Un día es un curso, otro día es otro, y así van rotando”.

Los alumnos expresaron a ADNSUR, que las clases no están organizadas semanalmente. “Cada día nos avisan qué hacer, si vamos a tener clases virtuales o presenciales. Últimamente tuvimos clases presenciales pero antes habíamos tenido clases virtuales en nuestras casas”.

“El establecimiento hay que recuperarlo porque siempre fue nuestra escuela, queremos que la arreglen, que quede mejor y que puedan seguir teniendo clases los chicos de los próximos años”, dijeron.

Reubicación en zona sur

Los padres señalaron que el establecimiento donde actualmente funciona el colegio es cómodo, pero “queda en la otra punta de la ciudad”.

“Dentro de lo que se pueda y sea normal, no estamos de acuerdo con la re ubicación en zona sur. El biología marina es una escuela marina, es decir, necesita el mar, tiene un aula a cielo abierto, no puede estar en zona sur, son muchos alumnos que vienen de Astra, Diadema, Caleta Córdova”, reclamaron los alumnos.

“Tres colectivos son insuficientes, hay chicos que tienen que viajar parados. Necesitamos que comiencen las obras en el Biología Marina, que planeamiento de Rawson, Obras Públicas, que se comprometan, porque tiene que estar en zona norte”.

Inversión en infraestructura

“Los chicos tienen que terminar en su escuela. Hay cinco renuncias de docentes, otros con licencia, 20 chicos que pidieron pases, no queremos que desaparezca el biología”, manifestaron los padres.

“Una vez más lo que queda reflejado es la falta de condiciones, de inversión en infraestructura y la falta de respuestas de un gobierno que sigue sin dar la cara”, sentenció Alejandra Soto, secretaria general de ATECH.

“Pedimos tener en claro cuándo será el inicio de obra. Quienes deciden no tienen en cuenta la situacion que tienen cada uno de los integrantes de la comunidad educativa”.