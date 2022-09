La diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio (JxC), Ana Clara Romero, volvió a recorrer escuelas de Comodoro Rivadavia , donde “padres insisten responsablemente para que sus hijos reanuden las clases y que los edificios estén en condiciones de recibirlos”, contó tras visitar la escuela N° 153, donde hoy se llevó a un “frazadaso” para reclamar la reparación de la caldera.

"Nos recibió su directora Marta, que nos explicó que desde hace un mes no tienen calefacción, lo que impide que los chicos sostengan sus clases de manera presencial”, contó la legisladora.

A partir de los problemas edilicios constantes en los establecimientos escolares chubutenses, en particular desde el inicio del año lectivo, la diputada nacional recorrió nuevamente las instituciones escolares junto a parte de su equipo y la concejal de JxC Digna Hernando.

“La realidad que vivimos hoy en la provincia, y en la que Comodoro no es la excepción, es que hay niños que están en 4º grado y todavía no están alfabetizados, en parte por efecto de la pandemia y pero también por estas interrupciones permanentes. Es importante que los responsables den respuestas y no solo garanticen la calefacción o el agua, servicios básicos, sino otras condiciones edilicias que estuvimos relevando, que son graves y que la provincia está en condiciones de resolver”.

🔵La Escuela Nº 153, a la que concurren 520 alumnos y que desde hace un mes está sin clases por problemas en la caldera, deberá esperar alrededor de 20 días más para el arreglo de la misma. Mientras tanto, solo los alumnos que tienen acceso a internet y un dispositivo pueden acceder a las clases virtuales. El patio de la escuela tiene las baldosas destruidas, lo que impide que los alumnos puedan utilizarlo.

🔵La Escuela Nº 711, que comparte el mismo edificio con otras dos escuelas, tiene desde hace siete años problemas con las bombas de agua que llevan el agua a los tanques. Para Rosana, directora de la Nº711, la falta de mantenimiento y de contratistas estables por parte del Estado provincial genera demoras e ineficiencias. Los más de mil chicos que utilizan el edificio tuvieron suspensión de clases cuatro veces por problemas en el suministro de agua.

“El personal está comprometido, muchas veces los contratistas hacen todo lo que está a su alcance, pero los problemas de fondo siguen sin resolverse y los responsables miran para el costado”, comentó Romero al finalizar la visita.

📚 PROYECTO PARA GARANTIZAR LAS CLASES

La legisladora comodorense integra la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y es autora de un proyecto de Ley que tiene como objetivo que ninguna escuela permanezca por problemas salariales. “El proyecto plantea que las jurisdicciones provinciales que no puedan saldar sus deudas salariales y esto impida el dictado de clases, reciban fondos del Poder Ejecutivo Nacional de forma automática, para así asegurar un ciclo lectivo mínimo de 190 días”, detalló Romero.

Durante el primer semestre presentó un pedido de informes al Ministerio de Infraestructura de Chubut para conocer el estado edilicio de cada establecimiento de la provincia. También al Ministerio de Educación para conocer la cantidad de niños, niñas y adolescentes inscriptos en cada año lectivo desde 2017 a la fecha y los que han finalizado los ciclos lectivos.

“Además, desde el bloque Juntos por el Cambio sumamos otras propuestas que esperamos puedan ser tratadas porque son primordiales como el proyecto para declarar la Emergencia Educativa, otro con el objetivo de garantizar la obligatoriedad de la realización anual de Pruebas Aprender y otro para impulsar la creación del Sistema Integral de Evaluación Educativa”, finalizó Romero.