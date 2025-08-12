Una rebelión silenciosa se está llevando a cabo por aquellos nacidos entre 1993 y 2009, mejor conocidos como la Generación Z, ante el incesante bombardeo de notificaciones y la saturación de estímulos digitales. Es que el exceso de tecnología no solo afecta la atención y la regulación emocional, sino que también debilita los vínculos sociales fuera de la pantalla.

En respuesta, cada vez más jóvenes y adolescentes impulsan el auge de la “retrotecnología”: dispositivos con funciones limitadas —conocidos como dumbphones o “teléfonos tontos”—, planificadores en papel, cámaras digitales y gadgets con estética Y2K vuelven a ganar espacio en su vida cotidiana y en las redes sociales.

En vez de permanecer atrapados en el ciclo de las apps que vigilan cada toque y cada segundo, los usuarios de la Generación Z buscan deliberadamente espacios que no estén colonizados por la lógica de la eficiencia y la acumulación de datos. Y en esa búsqueda de simplicidad, puede reaparecer un viejo Nokia, un flip phone con batería de una semana o un e-reader sin acceso a aplicaciones que supla al smartphone.

¿Cuál es el objetivo? Revalorizar el aburrimiento, la lentitud y la profundidad, experiencias imposibles de comercializar para el algoritmo.

Una serie de estudios recientes refuerzan la tendencia: mientras que casi la mitad de los adolescentes estadounidenses pasan “casi constantemente” conectados, la Generación Z es la única que desde 2021 reduce en promedio su tiempo en redes sociales, según publica Infobae.

Y el claro ejemplo de ello se ve reflejado en plataformas como TikTok y Reddit, que colapsan con búsquedas de Blackberries personalizados con gemas, flip phones con carcasas únicas y el sonido ASMR de botones físicos, elementos que décadas atrás definían el estilo de vida móvil y hoy exprimen la nostalgia.

La resurrección de lo analógico

Este fenómeno va mucho más allá de las llamadas y mensajes básicos. Cámaras compactas, walkman, agendas en papel y despertadores físicos están desplazando a los smartphones de la mesita de noche, devolviendo a las personas el gusto por lo tangible y lo ritual. También resurgen los vinilos, las consolas retro y los blogs personales alojados en servidores privados, impulsados por el deseo de mayor control sobre los datos y de privacidad frente al “gran ojo” de la nube.

La apuesta por el minimalismo digital no significa renunciar por completo a la tecnología, sino optar por dispositivos que cuiden la atención y la energía mental. Navegadores como Firefox Focus, sistemas operativos alternativos o listas cerradas de aplicaciones permiten conservar lo esencial sin caer en distracciones constantes. Como explica un usuario de la comunidad r/dumbphones, la meta ya no es presumir fuerza de voluntad ni una supuesta superioridad “off-line”, sino elegir herramientas coherentes con lo que realmente importa y que favorezcan un uso más consciente de la tecnología.

El límite de lo retro: entre lo práctico y lo identitario

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo, reemplazar por completo un smartphone sigue siendo un desafío. En la vida cotidiana, las funciones modernas —la cámara, la navegación digital, los pagos, la mensajería— resultan imprescindibles para muchos. Por ello, la búsqueda de un equilibrio personalizado es la clave detrás del éxito de la tendencia: cada individuo negocia qué tanto está dispuesto a sacrificar por un bienestar mental recuperado.

Finalmente, la renuncia parcial o total a los dispositivos inteligentes es también una expresión estética y de identidad. Usar un teléfono antiguo, coleccionar CDs o grabar en una Handycam es una forma de diferenciarse, de reivindicar una relación deliberada, menos compulsiva, con la tecnología. No existe un aparato único que devuelva el control a la generación dependiente de las pantallas, pero cada paso hacia lo retro reabre el espacio para el aburrimiento consciente, la creatividad y la vida vivida fuera del scroll infinito.