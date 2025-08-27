Una grave denuncia por acoso escolar mantiene en alerta a la comunidad educativa de Neuquén. Una madre aseguró que su hijo, alumno de 1.º año de la EPET N.º 27, sufre desde principio de año agresiones verbales, físicas y amenazas constantes por parte de sus compañeros.

Según relató la mujer, la violencia comenzó en abril, cuando un alumno lo tomó "de punto" y lo agredió físicamente en dos oportunidades. “Dos veces lo agarró a las piñas en la vereda de la escuela. Ya había hecho varias actas porque lo amenazaba, pero todo siguió igual. Una vez lo defendió una compañera y por eso no pasó a mayores”, contó.

El estudiante, de 13 años, tiene déficit de atención, por lo que cuenta con recomendaciones médicas que indican que necesita un trato pedagógico especial: tareas cortas y directas, así como acompañamiento docente. Pese a que la madre informó esta situación a la institución, denunció que no se cumplieron las medidas sugeridas.

Reformaron la casa que alquilaban, el dueño no se lo reconoció y se llevaron hasta el árbol que plantaron

Denuncias y medidas insuficientes

Tras la primera agresión, la madre realizó una denuncia penal por lesiones y el alumno agresor fue suspendido por tres días. Sin embargo, al reincorporarse, la violencia continuó. Finalmente, fue cambiado de curso, pero otro estudiante que ingresó en su lugar también comenzó a hostigar al adolescente.

“La escuela minimizó todas estas situaciones. Mi hijo tiene problemas de atención, pero no es violento. Él solo quiere estudiar tranquilo y no puede”, sostuvo.

En uno de los episodios más graves, el joven pidió ayuda a un preceptor durante una persecución, pero, según la madre, no recibió ningún tipo de asistencia. “Hice otra denuncia, esta vez contra el preceptor, porque dejó a mi hijo sin protección. Nunca me llamó ni intervino”, agregó.

Un pedido desesperado de contención

La madre reveló además que su hijo escribió una carta que refleja el nivel de sufrimiento que padece: “En otra vida mis amigos no me maltratan, en otra vida no me dicen delincuente, en otra vida no me hicieron bullying”.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Este testimonio motivó a una docente a recomendar que el estudiante reciba acompañamiento psicológico, pero aún así no se logró su cambio de turno o de escuela. “Mi hijo está con miedo, recibe insultos, lo discriminan por su déficit de atención y hasta se burlan de su cuerpo. Y la escuela no hace nada”, lamentó.