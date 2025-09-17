¿Lluvia todo el día? Qué anunció el pronóstico del tiempo para este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, de acuerdo a lo anunciado por el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre, tendrán una jornada fría y lluviosa.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que por la madrugada se presentarán chances de lloviznas con una mínima de 6°, sin viento. Al llegar a la mañana, la temperatura subirá a 7° y habrá ráfagas leves del sector este soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora, pero con altas probabilidades de lluvias.

Al arribar la tarde, la máxima llegará a los 10° con las mismas condiciones climáticas con un cambio de dirección del viento que correrá desde el sudeste. Por último y ya sobre la noche, bajará a 6° con chances de lluvias aisladas.

Para el jueves 18, la situación climatológica variará entre lluvias aisladas y chaparrones con una temperatura que no superará los 10°, quedando a la vista el regreso del frío a la ciudad tras varios días primaverales.

Qué dice el pronóstico para este miércoles en el resto de la región

En la localidad de Trelew, el SMN también anticipó un marcado descenso de temperatura aunque están descartadas probabilidades de lluvias y viento. En ese marco, el cielo estará muy nublado con una máxima que alcanzará los 12°.

Por el lado de Puerto Madryn, la jornada tendrá mucha nubosidad, pero la temperatura será un poco más alta respecto del valle chubutense. El pronóstico señaló que se esperan 16° con ráfagas de mar que podrían llegar a los 60 km/h.

Por último y en Esquel, por la madrugada se presentarán lloviznas con una mínima de 3° y hacia la mañana cambiarán a lluvias aisladas. En la segunda mitad del miércoles, desaparecerán las precipitaciones y se prevé que la máxima registre 13°.