"Le dicen Romeo": esperó a su novia a la salida del colegio, le regaló flores y la reacción de ella se hizo viral

Una adolescente de la ciudad de Posadas se viralizó a través de las redes sociales este martes luego de recibir una romántica sorpresa a la salida de la escuela: su novio la esperaba con un ramo de flores y su reacción llamó la atención de todos los presentes.

El hecho sucedió en las inmediaciones de la Escuela Superior de Comercio Nº 6 “Mariano Moreno”. El joven fue catalogado como el “último romántico” ya que en tiempos donde la tecnología y las redes sociales dominan nuestras vidas, los gestos románticos como estos parecen cada vez más escasos, mencionó misionesonline.

Tras la viralización de las imágenes, el gesto abrió un debate donde por un lado alaban la actitud del enamorado, y por otro catalogan el gesto como un “incómodo momento”

Hubo comentarios más positivos y emotivos, como aquellos que manifestaron su deseo de ser parte de una historia de amor así, o que expresaron su admiración por el joven por su gesto romántico.

“La poca reacción que tiene la mina me genera violencia, a mi me llegan a regalar flores y empiezo a saltar de felicidad y lo abrazo re fuerte y lo lleno de besos no sé”, señaló un usuario de Twitter.