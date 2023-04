El sábado, Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian "Ogro" Fabbiani, cumplió 15 años y tuvo una gran celebración en un elegante salón de fiestas en Benavidez. Llamó la atención que el padre de la adolescente no estuvo presente. Sin embargo, este domingo, el exfutbolista apareció con un extenso mensaje en sus redes sociales para expresar sus deseos de amor y felicidad hacia su hija.

Fabbiani habló sobre su hija Uma y cómo su nacimiento en 2008 cambió su vida para siempre. Aunque no está seguro si fue un buen o mal padre, aseguró que siempre hizo todo lo posible para ganarse el amor de su hija. "Yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, manifestó el Ogro.

Y continuó: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”, expresó.

Finalmente, el exfutbolista dejó un mensaje enigmático que parece apuntar a alguien en particular: "El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama UMA. Que siempre que seas feliz, hija, papá te ama".