CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La titular del gremio docente CTERA, Sonia Alesso, consideró este jueves que es "riesgoso" volver con las clases presenciales en todo el país, en momentos en que los casos de coronavirus "están aumentando" y se mostró "sorprendida" por el debate sobre el tema "a un mes del cierre del ciclo lectivo".

Para Alesso, las clases presenciales "solo pueden empezar en los lugares donde no hay contagios o son muy bajos" los casos de coronavirus, advirtió que en el país "los casos están aumentando" y consideró que "se está debatiendo una polémica de la ciudad de Buenos Aires sin pensar en el resto del país".

En declaraciones a Radio Rock & Pop, se mostró "sorprendida" porque, "a un mes del cierre del ciclo lectivo, se vuelve a instalar el tema de la vuelta a clase en un momento donde hay suba de contagios en el país".

Titular del gremio docente Ctera, Sonia Alesso

Este jueves volverá a reunirse el Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros de todo el país, para definir si autoriza o no la vuelta a las actividades educativas no escolares para alumnos que concluyan el nivel primario o secundario o los que no hayan tenido contacto con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus. En este universo de alumnos se incluyen sólo a los que habitan las grandes urbes con más de 500.000 habitantes.

Al igual que lo expresaron diferentes ministros de Educación de las provincias, Alesso coincidió que "se está trasladando a todo el país un debate que no es para toda la Argentina, sino que es de la Capital, porque en todo el país hay 10 millones de chicos que van a la escuela y es riesgoso". Y precisó: "Estamos todos discutiendo una polémica de la ciudad de Buenos Aires, pero no es un tema nacional porque la realidad (sanitaria) no es igual en todo el país".

Sobre la vuelta a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, Alesso afirmó que "en cada provincia que se volvió a clases presenciales, el gremio que decidió e intervino en los protocolos fue el de cada distrito, pero en la ciudad de Buenos Aires el gremio de UTE no ha sido convocado a discutir estos temas".