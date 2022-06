Sebastián Villa fue denunciado por abuso sexual y este lunes por la noche, la víctima brindará una entrevista por primera vez a los medios televisivos.

Rocío Tamara confesó: “Villa me arruinó la vida”, en diálogo con el periodista Rolo Barbano y la entrevista se transmitirá por Telenoche. Además, aseguró que fue la doctora de guardia que la atendió en el Hospital Penna quien le sugirió y la animó a hacer la denuncia: “La médica me dijo ‘mami, fuiste violada’”. En su declaración en la Justicia, la profesional declaró que no pudo constatar el abuso.

Además, cuestionó el accionar del club, que mantiene al futbolista en el plantel: “Él sigue jugando y es ovacionado”.

“Yo estaba muy nerviosa porque desde el entorno de él me amenazaban”, recordó.

La denuncia contra Sebastián Villa por abuso sexual

En mayo de este año, Sebastián Villa fue denunciado penalmente en los Tribunales de Lomas de Zamora. Ante la Justicia, Tamara aseguró que en 2021 sufrió violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por parte del delantero.

El jugador colombiano quedó imputado de manera formal en el marco de la causa por abuso sexual. Sin embargo, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Martín Maffucci Moore, rechazó el pedido de detención.

Este lunes, se conoció que el juicio a Villa se hará entre el 19 y el 21 de septiembre de este año en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Claudia Dávalos.