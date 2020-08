LAS PLUMAS (ADNSUR) - Marina Barrera, jefa comunal de Las Plumas entre 2012 y 2014, afirmó que los habitantes de la región de la Meseta Central del Chubut “no quieren planes ni que les regalen nada, sino que quieren trabajo y el derecho a un desarrollo como tienen Trelew, Madryn o Comodoro”.

Barrera, quien asumió en Las Plumas con solo 26 años, recordó que su gestión como jefa comunal llevó adelante estudios de prefactibilidad para explotar la piedra toba, iniciativa que no llegó a concretarse por falta de impulso gubernamental, publicó el sitio Sur Actual.

Asimismo, indicó que el mayor recurso de la Meseta son los minerales, con capacidad para generar emprendimientos no metalíferos y metalíferos con alto potencial de generación de mano de obra y de desarrollo de oportunidades e infraestructura con la que la región no ha contado a lo largo de su historia.

“En mi gestión hicimos los estudios de prefactibilidad para explotar la piedra toba, que no se concretó”, recordó, y mencionó que también “en Paso del Sapo hay un proyecto minero parado, de piel de tigre”. En ambos casos, dijo, esas piedras pueden tener diferentes usos, como ornamentación, producción de ladrillos refractarios, construcción y otras formas que “pueden generar valor agregado y empleo”.

Consideró que “todos los pobladores de la Meseta debemos ser escuchados” a la hora de plantear el desarrollo de la región.

“Es importante que se escuchen las voces de los que somos de la Meseta. Porque nosotros no le decimos a la gente de Comodoro que no extraiga petróleo, ni a la gente de Madryn que no explote aluminio”, graficó.

En este sentido dijo en cuanto a la explotación minera metalífera, que el “no porque no” carece de argumentos. “Creo que podemos dar el debate sobre las diferentes cosas que se plantean, como el tema de los controles, las regalías, o la industrialización a nivel local. Es necesario discutir esos aspectos, y no decir solamente que no”.

“En la Meseta tenemos derecho a desarrollarnos en igualdad de condiciones que en las localidades más grandes. Los que vivimos en un pueblo con falta de infraestructura escolar, sin desarrollo, con caminos obsoletos podemos opinar sobre cómo queremos vivir. Y queremos opinar”, enfatizó.

Barrera, con su padre nacido y criado en El Mirasol, nació en Trelew pero vivió toda su infancia en Las Plumas. Luego de volver a Trelew para hacer la Secundaria, en la ex ENET, regresó a su localidad.

“Volví y tuve el reencuentro con la gente de mi generación en la Meseta. Lo que me pedían era trabajo. No planes, ni que regalen nada. Queremos crecer, desarrollarnos”, indicó.

Desde hace años, dijo “la mayoría de los jóvenes se van, porque no hay esperanza de nada”, dijo, y en cuanto a los sectores productivos actuales aseguró que de la ganadería “queda muy poco, porque muchos han abandonado los campos”.

“En Santa Cruz, en una zona muy parecida a la nuestra, está Manantial Espejo, donde se extraen los metales. Y también allí se puede ver que hay guanacos, ñandúes, otra fauna y flora. Yo creo que muchos demonizan a la minería”, señaló.

Además, como dato relevante, resaltó que en la Meseta se encuentra la cuenca del Sacanana, “que tiene agua equivalente a dos diques Ameghino y no toca el Río Chubut”.

“Tenemos la oportunidad de generar desarrollo. La minería con la responsabilidad social genera trabajo y crecimiento”, por lo cual “estoy de acuerdo con la zonificación”, dijo, al tiempo que sumó como argumento que “en nuestra Constitución, en el artículo 102 el Estado promueve la minería”.

“Creo que tenemos que dar el debate. Que quienes se oponen vengan y que debatan. Es fácil dar su opinión desde una ciudad en desarrollo. Todo el sector público vive del petróleo, pero ellos nos dicen: ‘ustedes no se desarrollen porque no confiamos en los controles’. Es injusto”, cerró.