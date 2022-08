"La Feria del Libro es la oportunidad que tenemos los escritores de conocer a nuestros lectores", valoró Rolón

Horas antes de su presentación ante el público comodorense, el destacado escritor y psicólogo Gabriel Rolón ofreció una conferencia de prensa e indicó que “luego del parate al que nos obligó la pandemia, nuevamente estoy en la Feria del Libro, feliz de que me hayan invitado. Estoy emocionado por visitar la ciudad y reencontrarme con la gente”.

“Me gusta recorrer las ferias del libro y venir a la de Comodoro me encanta. La distancia no ayuda mucho, suele ser un inconveniente, por eso agradezco a la el interés de la gente de Cultura, que tiene la generosidad de cubrir todos los gastos que implican traer un autor de Buenos Aires para que nos encontremos con los lectores”, recalcó.

En esa línea, afirmó que “por lo general, se presenta una feria del libro como la oportunidad que tiene el lector de conocer a un autor, pero yo siempre lo he vivido al revés, como la posibilidad que tenemos los autores de ver la cara de nuestros lectores y saber qué tienen para decirnos. He recibido estímulos muy fuertes a partir de comentarios de los lectores que me han marcado cosas de los libros que no imaginaba”.

Del mismo modo, señaló que “el del autor es un trabajo muy solitario, no es como en el teatro, donde el contacto humano y el reconocimiento lo tenés ahí. Yo escribo libros sobre emociones, entonces necesito ese contacto que la literatura no te da siempre, por eso es fundamental el encuentro con la gente para todos los que realizamos un arte con un fin realmente interno y con el amor que requiere, más allá de éxitos y fracasos”.

Por otra parte, el autor se refirió a “El Duelo”, su última publicación. “Decidí escribir sobre este tema complejo y difícil, pero inevitable, porque no existe un ser humano que no haya atravesado un duelo en su vida, ya que es un trabajo inevitable que debe enfrentar todo aquel que pierde algo que ama”, sostuvo.

“Tenía muchos deseos de escribir acerca de esta temática porque creía que a la gente le podía interesar tener algunos estímulos que los ayuden a pensar qué pasa en ese momento tan desesperado, en el que nos encontramos solos frente a una vida, que de por sí es tan difícil, sin la protección que nos dan las cosas que amamos”, concluyó Rolón.