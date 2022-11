"La estoy pasando mal": Chapu Martínez rompió el silencio, lloró y aseguró que este miércoles contará todo

La derrota de Argentina ante Arabia Saudita dejó bronca y desató furia en las redes sociales, principalmente contra gran parte de los influencers que fueron catalogados como “mufas”.

Sin embargo, el que mayor “recibió" críticas, insultos y amenazas fue Chapu Martínez. El joven que se viralizó durante el partido de Argentina por su presencia en el Estadio de Lusail, lamentó que su familia estuviera tan preocupada y dolida: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”, habia señalado.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, atravesado por la angustia del Chapu, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”,

Tras la viralización, distintas personalidades salieron a bancarlo. Posteriormente, fue el mismo Chapu que agradeció el apoyo a través de un video que subió a su historia de Instagram.

Angustiado y llorando, se descargó y aseguró que “mi familia la está pasando muy mal” y anticipó que este miércoles hablará en profundidad sobre el tema.