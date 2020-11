RAWSON (ADNSUR) - El Dr. Germán Lalomia, director asociado del Hhospital “Santa Teresita” de Rawson, precisó que surgieron 15 nuevos casos positivos que suman un total 997 personas contagiadas por coronavirus en Rawson. La Terapia Intensiva mantiene una ocupación del 90% y hay cinco camas ocupadas en el servicio de Clínica Médica. Afortunadamente -en las últimas horas- no hubo fallecimientos.



“Estamos altamente preocupados porque la alta circulación de personas entre las ciudades del valle hacia Playa Unión puede generar algún tipo de ‘brote’ si no se respeta el distanciamiento ni los cuidados. Si bien hay una ‘circulación comunitaria’, no hay nexo y cualquiera de nosotros puede ser positivo, las grandes afluencias de gente pueden generar ‘brotes’ importantes para las personas que no están infectadas” alertó el profesional de la salud.



“La capacidad del hospital está al límite en la ocupación de la Terapia Intensiva. Ya estamos hablando con otras instituciones para determinar las derivaciones. Trelew también está colapsado porque tiene las tres terapias ocupadas, incluso una Terapia pediátrica según nos confirmó el Dr. Matías Castiñeira”, agregó.



“La cantidad de casos no disminuyó”



“Hay un subdiagnóstico porque no funcionó el ‘Plan Detectar’. La cantidad de casos no disminuyó. Hoy que está en funciones- vamos a tener arriba de 60 o 70 casos. Por ejemplo –en Puerto Madryn- luego de una situación crítica, hubo un descenso en la ocupación de camas. Nos interesa ese escenario para poder dar respuestas a los vecinos de la ciudad”, graficó el médico.



A su vez, desde el hospital de Rawson se destacó la incorporación de un grupo de enfermeros que llegaron desde la provincia de Buenos Aires. Vinieron por 15 días y van a permitir que el personal local pueda descansar luego de varios meses de un arduo trabajo. Van a estar destinados en la Terapia Intensiva, Clínica Médica y en la guardia.



Capacitación para los empleados municipales



“A partir del martes, vamos a realizar capacitaciones destinadas a los preventores y el personal municipal. Tuvimos un diálogo con la Secretaría de Cultura y Turismo para empezar a trabajar con el sistema de las parcelas, los protocolos y el distanciamiento para el verano. El eventual adelantamiento de la temporada depende del municipio y nosotros aportamos las recomendaciones sanitarias”, completó el Dr. Germán Lalomia.