Jimena Barón sorprendió en las últimas horas al hacer una consulta puntual sobre cómo funciona una reconocida plataforma en donde se venden contenidos para adultos desde hace ya varios años.

La “Cobra", que suele estar muy activa en las redes sociales, aprovechó para escribir un mensaje y recibir decenas de respuestas de acuerdo a algo que a lo mejor no había tocado antes.

“Cuánto se gana en only fans y cómo es que no se filtran las fotos? No voy a hacerme cuenta pero realmente me intriga”, publicó en su cuenta de Twitter, adelantando que no formará parte, pero mostrándose atenta a su funcionamiento.

Los comentarios fueron desde la ironía hasta la sinceridad pura explicando cómo es que funciona parte de la aplicación en la que miles de personas alrededor del mundo consiguen ganar una gran cantidad de dinero por mostrarse con poca ropa.