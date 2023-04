A raíz del audio exclusivo que salió a la luz este lunes durante el programa de Baby Etechecopar, donde Lucas Benvenuto confirma la edad que tenía cuando salía con Jey Mammon, el joven publicó un contundente descargo en su cuenta de Instagram.

"Mucho tiempo me sentí culpable porque la primera noche que nos vimos, él me violó", aseguró durante un vivo en IG.

"No me parece extraño que él no sepa o le de igual si yo tenía 18, 15, 14 o 16, porque él en esa época estaba destruído emocionalmente, era una persona depresiva. Tomaba todo el día, fumaba porro, estaba fumado las 24 horas del día", relató.

Durante la filmación, Benvenuto recordó cómo fue que comprobó que había sido abusado. "Cuando yo me levanto, voy al baño y me doy cuenta lo que me hicieron. Estaba desnudo, con arañazos en la espalda y un chupón", detalló.

El joven advirtió que, en ese momento, optó por no decirle nada a Jey. "No le dije nada, no le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. No quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador", acotó.

El joven mencionó que, años más tarde, con tratamiento profesional, fue tomando dimensión de lo que había ocurrido. "En ese momento, no tenía una reconstrucción psicológica. Recién a los 25 años pedí ayuda por primera vez", aclaró.

"Yo nunca le dije que me había violado. Él tampoco lo tomó como una violación. De los 14 años hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicológica. Atacarme psicológicamente para tenerme en la cama, como que yo fui un pedacito de carne para él. Nos juntábamos solamente para tener relaciones", continuó.

En el vivo en Instagram, el joven manifestó que, aunque conoció a Jey a los 14 años, fue dos años después que comenzó a sufrir consecuencias por el vínculo que tenía.

"Es un gran daño lo que me hizo a los 14, pero fue más grave lo que me hizo a los 16 porque los otros (abusadores) no jugaron con ese jueguito de novios", indicó.

Benvenuto se refirió al contenido del audio. "En el audio yo le dije: 'te cog... a un chico de 16 años' porque ahí empezaron las dedicatorias y los saluditos. Por eso, le hago mención a mis 16. Y sí, lo mando bien a la conch... de su madre. Y sí, fui irónico. ¿Cómo quieren que hable?", exclamó.

Por último, el joven precisó que, al igual que a Jey, se comunicó con todas las personas que le hicieron daño en su infancia. "Ese audio lo mandé una noche donde yo le escribí a todos mis abusadores porque necesitaba sanar", concluyó.