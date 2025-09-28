Tatiana Díaz, sobrina de Maira Remolcoy (36), también iba a bordo del vehículo la madrugada del lunes 25 de agosto, cuando ocurrió el trágico accidente en la intersección de Yrigoyen y Juan B. Justo. Aquella noche, ocho personas viajaban en un Volkswagen Gol cuyo conductor cruzó con el semáforo en rojo y fue embestido por un Fiat Siena.

Durante el acto de colocación de una estrella amarilla en homenaje a su tía —que tuvo lugar este sábado—, Tatiana recordó el lamentable suceso. Contó que, antes del desenlace fatal, discutió con su tía, insistiendo en tomarse un Uber en lugar de subirse al auto.

A un mes del desenlace fatal, la joven declaró que tiene problemas para dormir y se encuentra realizando un tratamiento psicológico.

“Me sentí culpable porque, antes de subir al auto, estuvimos discutiendo con mi tía. Yo quería pedir un Uber y le dije al chico que iba manejando: ‘somos ocho, no vamos a entrar’, y me dijo: ‘una vez subí a 15, mirá si no vamos a entrar 8’. Me subí, no hicimos ni media cuadra y pasó todo esto”.

La joven mencionó que conocía al conductor y que lo había visto dos o tres veces anteriormente, ya que el joven mantenía una relación con una de sus amigas.

“Tengo entendido que lo máximo que le pueden llegar a dar son 3 años, pero no puedo pensar en eso mucho; me nublo. Sé que él no fue con la intención de querer asesinar a alguien, lo entiendo perfectamente, pero pasó lo que pasó y, si una persona es responsable —más él, siendo bombero—, sabía que si iba a tomar debería manejarse en Uber o conducir el auto alguien que no tomara”, explicó en relación con la acusación de homicidio culposo.

“Él tomó la decisión de tomar, de alcoholizarse esa noche, de subirse y manejar en el estado en el que estaba. No sé ni qué pensar. Los otros chicos son amigos míos y, en el momento del accidente, quedamos en shock y mal emocionalmente”.

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas”

La joven manifestó que, tras el siniestro, comenzaron a circular varias versiones que no son ciertas. “Se dijo que mi tía iba adelante con otra persona; que iba a upa de otra persona, lo que no es cierto. Ella iba adelante sola y no voy a negar que íbamos seis atrás”.

“El impacto fue todo sobre la parte del acompañante y yo iba sentada atrás de ella; las más graves de todo el accidente fuimos nosotras dos. Yo me abrí la cabeza, tenía vidrios en los ojos, en la boca, me hicieron puntos en la cabeza, tenía todo el cuerpo golpeado”.

“La culpan a ella cuando, de cierta manera, todos somos responsables de habernos subido a ese auto, pero ¿de qué sirve echarle la culpa 100% a ella si murió? Hay una familia detrás de esa muerte, no solamente hermanas, hermanos, primos, sus hijos, sobrinos; hay mucha gente detrás”.

"Esos comentarios son mal intencionados, o dan opiniones pero profundizan el dolor ajeno y es feo. A otra persona que está en esta situación no le gustaría que alguien más venga y digan tales cosas como ellos comentan”, finalizó Tatiana.