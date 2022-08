Karina La Princesita contó detalles inéditos del cumpleaños de 15 de su hija Sol y no dejó muy bien parado a El Polaco, su expareja.

La cantante relató en su visita al programa de Vero Lozano, Sol le hizo un pedido importante al músico y este no lo cumplió.

"Hoy con el Polaco ya está todo bien. ¿Cómo fue la fiesta?", preguntó Lozano. "Fue todo bien. ¿Viste cómo es el Polaco? Es un loco. Estábamos ahí diciéndole 'calmate'. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor, no'. Y no lo cumplió", reveló.

"Sol le dijo 'por favor, no agarres el micrófono, no cantes y no la hagas cantar a mamá'. Él agarró el micrófono, animó la fiesta y se puso a cantar. Así fue toda la noche. Lo que le dijeron que no, él fue y lo hizo", detalló.

"Esta bien en claro. El pedido de Sol fue 'hoy soy yo, ustedes no'. Cuando se fue, me dijo 'me arruinó la fiesta'. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa", añadió La Princesita, que le hizo un gran planteo a su ex por su comportamiento en esa jornada.

Por otra parte, Karina se mostró cerca de Nicolás Furman, su último novio. "Estoy sola, en serio. Con Nico está todo bien pero no somos pareja", culminó.