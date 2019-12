CHUBUT (ADNSUR) - Rodrigo Mansilla es periodista de Trelew. Se desempeña en el diario valletano "El Chubut" que también tiene un FM donde encabeza el programa político "A primera hora". Está casado con la locutora María Laura Barcia, papá de Juanito e hincha del Club Atlético Banfield, según dice su cuenta oficial de Twitter, donde cosecha más de 8300 seguidores.

Este sábado a través de su red social, dio a conocer su historia de superación que rápidamente se viralizó y fue elogiada por muchos. De esta manera, publicó dos fotos de él donde se pudo apreciar el cambio radical en su apariencia debido "al click" que hizo, por el sobrepeso que venía deteriorando su salud desde hace un tiempo.

"Me crucé esta mañana con un conocido, iba con su perro y me preguntó:¿cómo hiciste?. Hace 4 años atrás pesaba 125 kilos, hoy 75... Cómo hice... Me di cuenta, fue el click! Hay que darse cuenta. Después llegó la AR, pero no le aflojo. #SiSePuede", expresó el comunicador, a lo que un seguidor le consultó a qué se refería con las iniciales "AR". Mansilla respondió: "Artritis Reumatoide", sin que lo desaliente este panorama incitó al público que, "al contrario, sí se puede!", más allá de las adversidades que se presentan cuando hay un objetivo concreto.