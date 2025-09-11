Este jueves 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una fecha dedicada a homenajear a los docentes que forman parte fundamental del sistema educativo nacional.

Esta conmemoración coincide con el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, un referente histórico y considerado “padre del aula” por su inquebrantable compromiso con la educación pública y la modernización del país a través del conocimiento.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO: LEGADO Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Domingo Faustino Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888, pero su influencia sigue vigente en las aulas y en las políticas educativas argentinas. Su legado se fundamenta en la creación de escuelas, la promoción de la alfabetización y la implementación de métodos pedagógicos innovadores para su época.

Confirmaron qué pasará con el feriado del Día del Maestro: ¿se traslada y hay feriado largo?

Durante su presidencia, iniciada en 1868, Sarmiento emprendió la construcción de un sistema educativo accesible y masivo que logró llevar la matrícula escolar de 30.000 a más de 110.000 alumnos en pocos años.

Entre sus aportes más destacados se encuentran la fundación de más de 800 colegios y la institucionalización de escuelas normalistas, destinadas a formar a los futuros docentes con altos estándares pedagógicos. Su visión sobre la educación fue integral, concebida como pilar esencial para el desarrollo nacional y la igualdad social, principios que hoy continúan impulsando a los educadores y a los responsables de políticas públicas.

Día del Maestro: regalos con hasta 60% OFF y 6 cuotas sin interés en Comodoro, para quedar muy bien y gastar poco

UNA JORNADA ESPECIAL PARA DOCENTES Y ALUMNOS

El Día del Maestro no es feriado nacional en Argentina, sino un asueto escolar que rige exclusivamente para docentes y estudiantes de nivel primario.

En 2025, el Gobierno confirmó que este jueves 11 de septiembre es un día libre para estas dos poblaciones dentro del sistema educativo, con la suspensión de clases destinada a permitir la participación en actividades conmemorativas o a disponer de un día de descanso en medio del ciclo lectivo.

Esta decisión responde al decreto del Ministerio de Educación que declara al 11 de septiembre como asueto escolar obligatorio en todo el territorio nacional. Así, toda la comunidad educativa vinculada a la educación primaria puede frenar sus actividades para honrar a los maestros o participar en capacitaciones y actos oficiales organizados por las provincias, sindicatos y organismos nacionales.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

IMPACTO DE LA JORNADA DEL 11 DE SEPTIEMBRE EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La decisión de suspender las clases en todo el país por el Día del Maestro genera distintos efectos prácticos en la organización escolar, la planificación docente y la participación comunitaria:

Docentes: Pueden participar en actos oficiales, capacitaciones o actividades especiales organizadas por los sindicatos y ministerios de Educación provinciales y nacionales. También es un día para la reflexión profesional y el reconocimiento de colegas.

Pueden participar en actos oficiales, capacitaciones o actividades especiales organizadas por los sindicatos y ministerios de Educación provinciales y nacionales. También es un día para la reflexión profesional y el reconocimiento de colegas. Alumnos: Disfrutan de un día extra de descanso en medio del ciclo escolar, sin la necesidad de asistir al aula. La suspensión puede favorecer la recuperación de fuerzas para las últimas semanas del período lectivo.

Disfrutan de un día extra de descanso en medio del ciclo escolar, sin la necesidad de asistir al aula. La suspensión puede favorecer la recuperación de fuerzas para las últimas semanas del período lectivo. Familias: Deben reorganizar actividades diarias al no haber clases, pero también tienen la chance de compartir con sus hijos una fecha con alto valor simbólico.

Deben reorganizar actividades diarias al no haber clases, pero también tienen la chance de compartir con sus hijos una fecha con alto valor simbólico. Instituciones: Aprovechan para fortalecer lazos con la comunidad educativa y promover proyectos que reflejen el valor del maestro.

¿HAY CLASES ESTE VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE?

La suspensión de clases el 11 de septiembre tiene efectos variados sobre la organización educativa, la comunidad y las familias. Para los docentes, representa un día para detener la rutina habitual, participar en encuentros oficiales, capacitaciones o actos conmemorativos, así como un momento de reflexión profesional y reconocimiento mutuo.

Para los alumnos primarios, significa una pausa en el calendario escolar que puede ayudar a recuperar energías para afrontar las últimas semanas del año lectivo.

El hecho de que esta fecha caiga en jueves en 2025 no implica la transformación del calendario escolar para propiciar un fin de semana largo. Por ello, mañana, viernes 12 de septiembre, habrá clases normalmente, ya que no se agregará ningún día adicional de asueto ni traslado del asueto en razón de su importante significado histórico.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

LA DIFERENCIA CON EL DÍA DEL ESTUDIANTE

El mes de septiembre alberga además otra fecha emblemática para el ámbito educativo: el Día del Estudiante, celebrado cada 21 de septiembre. A diferencia del Día del Maestro, esta fecha no es un feriado nacional, sino un asueto estudiantil para alumnos de nivel secundario y universitario, que permite suspender la actividad académica en esos niveles.

En 2025, el Día del Estudiante caerá en domingo, lo que implica que no se trasladará ni se otorgará día libre adicional. Los estudiantes podrán celebrar, pero sin afectación directa al calendario lectivo, ya que las actividades docentes se retomarán normalmente el lunes siguiente.