El próximo jueves 27 de marzo se llevará a cabo la última audiencia en el marco del conflicto entre los trabajadores de Halliburton y la empresa, que anunció su retiro de Comodoro Rivadavia. Según Fabián Aparicio, delegado gremial del Sindicato Petrolero de Chubut, en esa instancia se espera que la compañía presente las liquidaciones finales de indemnización para los trabajadores despedidos, ya que en la anterior lo hizo con errores.

"La empresa había presentado unas indemnizaciones que, al ser evaluadas, estaban mal liquidadas. Este jueves, esperamos que presenten las liquidaciones corregidas", explicó Aparicio.

El sindicalista destacó que, si bien los trabajadores recibirán el 100% de la indemnización correspondiente, el proceso ha sido complejo debido a la decisión de Halliburton de retirarse completamente de la provincia.

"No estamos hablando de un despido por reducción de personal o por cierre de un equipo, sino de una decisión de Halliburton de irse de la cuenca San Jorge, por lo que corresponde el pago completo", aseguró el delegado, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Tienen que pagar lo que corresponde y no podemos oponernos a que se lleven los fierros”

Ante la salida de la empresa y el carácter irreversible de los 290 despidos, el sindicato anunció que buscará la reincorporación de los 140 trabajadores convencionales.

"Como dijo Jorge Ávila, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reincorporar a los compañeros. El trabajo que realizaban no desaparece, y vamos a buscar lugares en otras empresas de la cuenca para que puedan reubicarse", expresó Aparicio.

“Hemos pedido a las operadoras que garanticen el pago correspondiente, porque ellas siguen trabajando en la cuenca y no van a querer romper la paz social -advirtió-. Ellos se comprometieron a pagar el 100% de lo que corresponde”.

Por otra parte, con relación al traslado de los equipos que ya empezó a observarse, Aparició aseguró que “los fierros son de ellos y nosotros no podemos oponernos a que se los lleven. Quedó escrito en el acta de que no somos quiénes nosotros para impedir que se lleven los equipos. El tema es que paguen lo que tienen que pagar”.

Respecto a las posibles acciones a tomar si las indemnizaciones no se abonan correctamente, Aparicio dejó claro que no se descartan medidas de protesta, de acuerdo a lo anticipado por la conducción del sindicato. "Si las indemnizaciones no se liquidan como corresponde, tomaremos las medidas necesarias. Estamos esperando que la empresa cumpla con su parte", afirmó.

A pesar de las dificultades, el delegado sindical se mostró confiado en que, con el apoyo del gremio, los trabajadores podrán encontrar una solución. "No vamos a dejar a nadie atrás. Si bien la salida de Halliburton es un golpe, otras empresas seguirán prestando los servicios en la cuenca, y buscaremos reubicar a los compañeros donde sea posible", concluyó.

La última audiencia de conciliación obligatoria está prevista para el 27 de marzo y será crucial para determinar el futuro de los trabajadores despedidos, que sólo esperan que la firma cumpla sus obligaciones legales.

DESPIDOS EN HALLIBURTON

La empresa Halliburton remitido 290 telegramas de despido semanas atrás, pero se estima que la cantidad de afectados superaría los 300, al contabilizar también los puestos de trabajo que se perderían en empresas subcontratistas.

Cabe recordar que la compañía comenzó a notificar a los trabajadores que cerraría la base en Comodoro, sin motivos claros sobre el origen del problema, que involucraría su relación con varias operadoras, pero en gran parte por situaciones que se desprenden del norte de Santa Cruz.