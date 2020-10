COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló sobre los trabajos y gestiones que se llevan a cabo por las autoridades provinciales para lo que será la habilitación de la temporada de verano, con las restricciones debido a la pandemia.

Puratich explicó que “estamos trabajando para la temporada de verano, para tener habilitado sobre todo, los lugares que viven del turismo, vamos a tener que habilitarlo y se está trabajando”, dijo. Y habló sobre la posibilidad del pedido de un hisopado negativo a los turistas “es un gasto que no lleva a nada, porque una PCR negativa hoy no quiere decir que no tenga el virus mañana”, indicó.

Asimismo, el ministro afirmó que en Chubut “vamos a tener temporada de verano con los cuidados y las restricciones que correspondan”. Mientras que señaló que también el gobernador “está gestionando la posibilidad de tener hospitales modulares”, para atender a los turistas en caso de ser necesario: “Eso seguro serán las novedades que pueda traer el gobernador cuando regrese a la provincia”, puntualizó.

Además aclaró a Radio 3 Cadena Patagonia, que “todo esto se está gestionando, trabajando, cuando esté todo en condiciones se podrá ejecutar de buena manera”.

Por último, respecto a la posibilidad de recibir turistas desde otras provincias, recordó que los vuelos para turistas no estarán habilitados, por lo que “se fortalecerá el turismo interno, tenemos una provincia hermosa con muchísimas opciones, será la oportunidad de disfrutar nuestra provincia”.