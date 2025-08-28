Este jueves, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 614/2025, que modifica el régimen de feriados nacionales en Argentina estableciendo que aquellos feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes anterior.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y publicada en el Boletín Oficial, entrando en vigor de manera inmediata.

Hasta ahora, la Ley 27.399 contemplaba la posibilidad de trasladar feriados que cayeran en días martes, miércoles, jueves o viernes, pero no incluía disposiciones claras cuando esos feriados coincidieran con sábados o domingos. Con esta nueva normativa, la Jefatura de Gabinete de Ministros pasa a ser la autoridad de aplicación, teniendo la facultad de dictar las normas complementarias que resulten necesarias para implementar los cambios.

Argentina tendrá un fin de semana extra largo de 4 días en 2025: cuándo será y por qué motivo

Según los fundamentos expresados en el decreto, la modificación busca "honrar la condición de feriados trasladables" prevista originalmente en la ley y superar vacíos legales que podrían desvirtuar el espíritu de la norma.

CUÁLES SON LOS CAMBIOS SOBRE LOS FERIADOS EN ARGENTINA

Con esta nueva normativa, el Estado apunta a flexibilizar la gestión de los feriados para que puedan generar más fines de semana largos, impulsando así el turismo y el movimiento económico asociado a estos períodos sin actividad laboral regular.

La facultad otorgada a la Jefatura de Gabinete permitirá que, en función de criterios sectoriales y sociales, se decida si un feriado nacional que caiga en sábado o domingo se mueve al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, procurando siempre maximizar el beneficio social y económico de estas jornadas.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Este cambio corrige una laguna presente en la Ley 27.399, que hasta el momento inhibía el aprovechamiento total de aquellos feriados que finalmente caían en fin de semana natural y que no generaban un día no laborable adicional. La medida demuestra un enfoque claro del Gobierno para optimizar el calendario anual, facilitando la articulación entre la actividad productiva y la posibilidad de descanso para los trabajadores.

QUÉ PASARÁ EL FERIADO 12 DE OCTUBRE DE 2025

El próximo feriado nacional en Argentina es el domingo 12 de octubre, conmemorando el Día de la Raza, antes denominado Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado, aunque trasladable por ley, se había fijado para celebrarse en la fecha original, sin ofrecer fin de semana largo.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Sin embargo, esta decisión fue comunicada antes de la publicación del Decreto 614/2025, lo que generó expectativas de que el Gobierno podría revertirla y mover el feriado con el fin de otorgar un fin de semana largo para el mes de octubre. En este contexto, aseguran que falta una firma para generar un nuevo fin de semana largo en 2025.

El Día de la Raza recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, iniciando un proceso de contacto cultural y geopolítico trascendental para ambos continentes. Este día evolucionó para celebrar la diversidad cultural y el lazo que une a los pueblos americanos a través del idioma y las tradiciones.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Tras el feriado del 12 de octubre, el calendario oficial argentino anuncia que el siguiente fin de semana largo se producirá entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, por cuatro días consecutivos. Esto será posible porque se trasladará al lunes 24 el Día de la Soberanía Nacional, originalmente fijado para el 20 de noviembre, mientras que el viernes 21 será declarado día laborable con fines turísticos.

Esta estrategia busca continuar dinamizando la economía en sectores vinculados al turismo y la recreación, favoreciendo también el descanso y la circulación social.

LOS FERIADOS QUE QUEDAN EN 2025

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado es trasladable, pero en 2025 cae domingo, por lo que no modifica la rutina semanal.

Noviembre: Soberanía Nacional y Otro Fin de Semana Largo

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre.

Acá se produce otro fin de semana largo: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, ideal para una escapada primaveral.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad