En el contexto económico actual de Argentina, caracterizado por una alta inflación que superó el 2% mensual en septiembre y acumuló un 22% en los primeros nueve meses del año, el sector de las empleadas domésticas enfrenta un panorama salarial complicado.

Según datos oficiales y reportes recientes, los sueldos de las trabajadoras de casas particulares no han experimentado un aumento significativo desde julio, y para octubre de 2025 mantuvieron los mismos valores mínimos legales que se establecieron a mitad de año, sin una nueva actualización oficial que contemple cubrir el incremento inflacionario.

Este sector laboral en Argentina concentra aproximadamente a 1.200.000 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres. Se caracteriza además por un marcado nivel de informalidad, uno de sus problemas estructurales más graves.

Trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 según la categoría

La falta de regulación plena y formalización dificulta el acceso a derechos básicos y estabilidad para quienes se desempeñan en estas tareas. Sin embargo, aunque la informalidad persiste como un desafío, aquellas empleadas domésticas formalizadas tampoco están viendo mejoras salariales efectivas que acompañen el aumento constante de los precios y el costo de vida.

CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO AUMENTO QUE RECIBIERON LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS

El último aumento oficial anunciado para las empleadas domésticas data de julio de 2025 y consistió en un incremento acumulado del 6,5%, dividido en varias etapas: un 3,5% aplicado sobre los valores mínimos de enero de 2025, un 1% en julio, otro 1% en agosto y, finalmente, 1% en septiembre.

Estos ajustes fueron algo insuficientes frente a una inflación que se aceleró en el segundo y tercer trimestre del año y que dejó el poder adquisitivo de las trabajadoras en una situación delicada.

Además, se otorgaron sumas no remunerativas que variaron según la cantidad de horas trabajadas por semana:

Para quienes trabajan más de 16 horas semanales, se establecieron bonos de 10.000 pesos en julio y de 9.500 pesos en agosto y septiembre.

Para el rango de entre 12 y 16 horas semanales, los bonos fueron de 7.000 pesos en julio y 6.000 pesos en agosto y septiembre.

Para empleadas que prestan servicios hasta 12 horas semanales, la suma fue fija de 4.000 pesos en estos tres meses.

Estos pagos por fuera del salario básico ayudaron a mitigar parcialmente la pérdida de ingresos, pero su condición de no remunerativos implica que no generan aportes jubilatorios ni antigüedad.

SIN AUMENTOS, CUÁNTO COBRARÁN LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN NOVIEMBRE DE 2025

Sin una nueva resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que acuerde un aumento para el mes de octubre —cuyos salarios se cobran en noviembre— la escala salarial se mantiene idéntica a septiembre. Esto representa un estancamiento en un momento en que la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo.

Los valores por hora y por mes según categorías, vigentes en noviembre de 2025, son los siguientes:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

$3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas:

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

$3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas:

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

$3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales:

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

$3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Las empleadas que realizan tareas que encuadran en más de una categoría perciben el salario correspondiente a la categoría mejor remunerada, según lo establece la legislación vigente.

UN PLUS “EXTRA” PARA LAS TRABAJADORAS DE LA PATAGONIA

El salario básico puede incrementarse con dos tipos de adicionales:

Un adicional por antigüedad que suma un 1% por cada año trabajado en la relación laboral.

trabajado en la relación laboral. Otro adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre el salario mínimo para quienes trabajan en provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut , Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Estos factores intentan compensar ciertas condiciones específicas, aunque siguen siendo insuficientes para cubrir la pérdida del poder adquisitivo general.

AUMENTOS SALARIALES EN 2025 FUERON INSUFICIENTES FRENTE A LA INFLACIÓN

Durante 2025, los reajustes salariales para empleadas domésticas fueron los siguientes:

Un 2,5% entre enero y febrero.

Un total de 6,5% acumulado entre julio y septiembre.

Sumando ambos períodos, la suba total apenas alcanza poco más del 9%, cifra que no logra siquiera igualar la inflación acumulada en el mismo lapso que, según el INDEC, superó el 22%. Esta diferencia deja claro el atraso salarial y el impacto negativo en las condiciones de vida de las trabajadoras y sus familias.

En este contexto, hay empleadores que adoptan buenas prácticas, pagando salarios superiores a los mínimos legales y afrontando viáticos o gastos que deben realizar las trabajadoras para movilizarse hasta los domicilios donde prestan servicios. Estas prácticas son indispensables para mejorar la calidad laboral y evitar la precarización, aunque no son generalizadas.

De hecho, algunas recomendaciones para estos empleadores incluyen hacer ajustes salariales en función de la inflación, indicándolo en los recibos de sueldo como "a cuenta de futuros aumentos" para proteger a las empleadas del retraso en incrementos oficiales.

Más allá de las cifras y porcentajes, el trabajo doméstico en Argentina aún enfrenta un alto grado de informalidad que afecta el acceso a derechos laborales, seguridad social y estabilidad. Muchas trabajadoras no están formalizadas correctamente, lo que las expone a riesgos y precariedad.

Según datos del sector, la formalidad abarca al 70% de los trabajadores pero, en la práctica, la realidad puede variar mucho dependiendo de la región y tipo de empleador, dejando a miles en condiciones vulnerables.