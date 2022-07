Ángel tiene 57 años y tomó una drástica decisión este lunes por la mañana, luego de enterarse que junto a 20 de sus compañeros de la Cooperativa Alvear se quedaban sin trabajo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Cuando aún no amanecía y el frío se hacía sentir en Comodoro, se subió a una antena en el techo del hospital para pedir que lo escuchen.

Tras más de dos horas, decidió bajarse de la antena y se reunió con las autoridades del Área Programática Sur, donde hubo un compromiso de que mantendrán sus puestos de trabajo. Sin embargo, él no podrá pasar a planta permanente por la edad.

“Vamos a continuar trabajando. La idea es que tomen a todos mis compañeros. Yo no puedo pasar a planta porque estoy pasado de edad. No me sancionaron porque no pertenezco al hospital”, contó Ángel a los medios de comunicación que lo esperaban tras la reunión.

Después de dos horas de tensión, se bajó el trabajador que amenazaba con tirarse desde la antena del Hospital Regional

El hombre contó que tomó la decisión en medio de la “indignación”, ya que él y sus 20 compañeros despedidos de la Cooperativa Alvear no habían participado de las protestas que sí realizó el sector de limpieza y pese a eso, se habían quedado sin trabajo.

“Me sentía muy responsable porque algunos compañeros me siguieron el tren de algunas decisiones mías que no fueron erradas, hicimos todo dentro de la ley y no nos prendimos en ningún viaje extraño de otros compañeros acompañados por los gremios”, afirmó.

Se quedó sin trabajo en el hospital y tomó una drástica decisión: "Está colapsado"

“Sentía frío” dijo sobre las horas que pasó arriba de la antena donde los calambres no se hicieron esperar. Y lamentó el importante operativo policial que se desplegó en la zona porque “no era una toma de rehén sino una persona que pedía trabajo. Jamás dije eso de tirarme al vacío, solo quería hablar con alguien", afirmó.

“Yo estoy bien. Me ofrecieron ir a la guardia pero yo estoy bien”, concluyó el hombre tras varias horas de angustia y miedo.